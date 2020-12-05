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5 Aralık koronavirüs hasta ve vaka sayılarını açıkladı

Son dakika haberine göre, 5 Aralık Cumartesi yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarını açıkladı. Bakan Koca, 'Bugün tespit edilen 6.128 hastamız var. Sokağa çıkma kısıtlamalarının tek sebebi toplum sağlığını korumaktır. Hepimiz üzerimize düşeni yapmalı ve kendi kısıtlamalarımızı uygulamalıyız. Evimiz en güvenli yerdir. Kapalı ve kalabalık ortamlara ara verelim.' ifadesini kullandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 5 Aralık koronavirüs hasta ve vaka sayılarını açıkladı

05.12.2020, 19:13 Güncelleme Tarihi: 05.12.2020,19:31

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu' 5 Aralık bilgilerini paylaştı.Bakan Koca, 'Bugün tespit edilen 6.128 hastamız var. Sokağa çıkma kısıtlamalarının tek sebebi toplum sağlığını korumaktır. Hepimiz üzerimize düşeni yapmalı ve kendi kısıtlamalarımızı uygulamalıyız. Evimiz en güvenli yerdir. Kapalı ve kalabalık ortamlara ara verelim.' ifadesini kullandı.

İşte Türkiye'nin bugünkü yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tablosu...

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