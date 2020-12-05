Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu' 5 Aralık bilgilerini paylaştı.Bakan Koca, 'Bugün tespit edilen 6.128 hastamız var. Sokağa çıkma kısıtlamalarının tek sebebi toplum sağlığını korumaktır. Hepimiz üzerimize düşeni yapmalı ve kendi kısıtlamalarımızı uygulamalıyız. Evimiz en güvenli yerdir. Kapalı ve kalabalık ortamlara ara verelim.' ifadesini kullandı.
Bugün tespit edilen 6.128 hastamız var. Sokağa çıkma kısıtlamalarının tek sebebi toplum sağlığını korumaktır. Hepimiz üzerimize düşeni yapmalı ve kendi kısıtlamalarımızı uygulamalıyız. Evimiz en güvenli yerdir. Kapalı ve kalabalık ortamlara ara verelim. https://t.co/RVlhe7786O— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) December 5, 2020
İşte Türkiye'nin bugünkü yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tablosu...
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 5 Aralık koronavirüs hasta ve vaka sayılarını açıkladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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