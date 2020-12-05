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Haberler Gündem Tank Palet Fabrikası gerçeği ne? Bugüne kadar ne oldu? İşte yalanlar ve gerçekler...

gerçeği ne? Bugüne kadar ne oldu? İşte yalanlar ve gerçekler...

CHP lideri Kemal , 'nın Arifiye ilçesinde bulunan Tank Palet fabrikasına ilişkin yalanlarına devam ediyor. Peki gerçekleri neler? Bugüne kadar ne oldu? Takvim Gazetesi ekonomi müdürü Faruk Erdem A Haber canlı yayınında anlattı. İşte yalanlar ve gerçekler...

Tank Palet Fabrikası gerçeği ne? Bugüne kadar ne oldu? İşte yalanlar ve gerçekler...

05.12.2020, 15:01

Sakarya'daki tank palet fabrikasıyla ilgili ortaya atılan yalan iddialar tek tek çürütülmesine rağmen bu konu gündemde tutularak özellikle terörle mücadelede üstün başarı sağlayan silahlı kuvvetlere teçhizat sağlayan fabrikanın itibarı da hedef alınıyor. Sabah gazetesi yazarı Faruk Erdem, A Haber'de katıldığı programda fabrikayla ilgili ortaya atılan iftiralar ve yalanların gerçeklerini anlattı.

TANK PALET FABRİKASI GERÇEĞİ! BUGÜNE KADAR NE OLDU?
*Sakarya'daki tank palet fabrikası 1973 yılında merhum Necmettin Erbakan tarafından kuruldu.

*Kıbrıs Barış Harekatı'ndaki ambargo döneminde bu fabrika önemli bir işlev görerek silahlı kuvvetlerin teçhizat ihtiyacını karşıladı.

* Millî Savunma Bakanlığı'na bağlı olan fabrikada tankların modernizasyonu yapılıp, palet ve optik parçaları üretildi.

*Kuruluşundan bu yana geçen 50 senede fabrikanın teknolojisi eskidi ve fabrika son yıllarda atıl konumdaydı.

*Fabrikanın tekrar işlev hale gelmesi için 2018 yılında Altay tankı üretimi döneminde fabrikanın modernizasyonu için 25 yıllığına özel sektöre devri gündeme geldi.

*Bunun için talipli şirketler Otokar ve BMC oldu.

*Otokar, 250 tank üretimi için 7 milyar euro fiyat çıkardı.

*BMC'de devreye girince rakam 4.2 milyar euroya indi.

*Pazarlıklar sonucunda ihale 3,6 milyar euroya BMC'de kaldı.

*Böylece 3.4 milyar Euro devletin cebinde kaldı.

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