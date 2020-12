Başkan Erdoğan: Savunma sanayiinde hedeften şaşmayız

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "İlk Milli Helikopter Motoru TEİ- TS1400'ün Teslimi ve Tasarım Merkezi Açılış Töreni"nde önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, konuşmasında şunları söyledi:



HEDEFTEN VAZGEÇMEYECEĞİZ

Bir yandan TUSAŞ'ın diğer yandan özel sektörün gayretleriyle Türkiye'yi her türlü motor tasarımı ve üretimi alanında adres ülke yapma hedefimize adım adım yaklaşıyoruz. Her ne kadar birileri Tank Paleti Fabrikası üzerinden ülkemizin savunma sanayiini baltalamaya çalışsa da biz bu hedeften asla vazgeçmeyeceğiz. Her şeyden her şeyiyle bedeli 250 milyon doları ancak bulan bir tesistir. Bu fabrikaya 20 milyar dolar diyen ömründe hiç fabrika görmemiştir hem de 20 milyar doların ne anlama geldiğini bilmiyordur.





İFTİRAYLA KARŞI KARŞIYAYIZ

Yani neresinden tutsanız elinizde kalacak bir iftirayla karşı karşıyayız. Yapılan işlemin adı satış da özelleştirme de değildir. Yapılan işin adı işletme devridir. Mülkiyeti MSB'ye bağlı kalmak üzere bir Türk şirketi olan BMC'ye, 25 yıllığına işletme devri yapılan fabrikanın Katarlı yatırımcılara satımı gibi bir durum kesinlikle söz konusu değildir. BMC bazı projelerinde Katarlı yatırımcılarla ortaklık ilişkisi kurmaktadır. ABD'lilerle, Almanlarla, İngilizlerle ortaklık yaptığımızda ne oluyorsa, Katarlı yatırımcılarla da aynısı olmaktadır. Borsa İstanbul'un yüzde 10'luk hisse devrinde sergilenen yatırım düşmanlığı ve yatırımcıları menşeiine göre ayrımcılığa tabi tutma zihniyeti burada da kendini göstermiştir.



SEBEBİNİ GAYET İYİ BİLİYORUZ

Arifiye'deki fabrika işletme devrinin içinde 50 milyon dolarlık yatırım şartı vardır. Yıllarca TSK'yı tek parti faşizmini sürdürme kalkanı olarak kullananların artık sadece ülke ve milletin ordusu haline gelen bu kuruma tahammülsüzlüklerin sebebini de gayet iyi biliyoruz. Vesayetçilerden, darbecilerden, FETÖ'cülerden arınan TSK'nın vatan sınırlarını korumadaki ve sınır ötesi harekattaki başarılarından duydukları rahatsızlıkları bu tür bahanelerle dışa vuranları millete havale ediyoruz.



İLK 10 EKONOMİ ARASINA GİRMEK İÇİN ÇALISIYORUZ

Yatırımlar ve teşviklerle sanayiye yön verdiklerini söyleyen Başkan Erdoğan, "İnşallah motor projelerine sıkı sıkıya sahip çıkacak, ülkemizin bu alanda da hedeflerine ulaşmasını sağlayacağız. Savunma Sanayii Başkanlığımız ve icra komitemiz vasıtasıyla daha güçlü bir koordinasyon sistemi kurmayı planlıyoruz. Türkiye'yi 2023 hedeflerine ulaştırmak için dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına girmek için çalışmayı sürdüreceğiz" dedi.



SARIKAMIŞ YOLU AÇILDI

Kars ve Sarıkamış Kayak Merkezi'ne ulaşımı kolaylaştıracak olan Sarıkamış-Karakurt-Horasan bölünmüş yol çalışması tamamlandı. Projenin açılış törenine Vahdettin Köşkü'nden katılan Başkan Erdoğan, "Azerbaycanlı kardeşlerimizin mücadeleleri neticesinde hamdolsun bugün Karabağ semalarını artık paçavralar değil, hilal ve yıldız süslüyor" ifadelerini kullandı. Erdoğan, "MİNSK grubu eş başkanı Fransa'nın parlamentosunda aldığı skandalın ötesinde tam bir fecaattir, felakettir" diyerek sert çıktı.



'İNSANLARI KATİLLERİNE TESLİM ETMEDİK'

Milli onurun çiğnenmesine, bağımsızlığa el uzatılmasına, toplumu ayakta tutan kadim değerlerin kast edilmesine rıza göstermeyeceklerini söyleyen Erdoğan, "Terörden şiddetten, eli kanlı Esad rejiminin bombalarından kaçan mazlumlara kapılarımızı açtık. Tek parti CHP'si gibi ülkemize sığınan bu insanları katillerine teslim edenlerden olmadık. Dağlık Karabağ meselesinde bize ve milletimize yakışan bir karakterler hareket ettik. Kardeşlerimizin imdadına koştuk" ifadelerini kullandı.