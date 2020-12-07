Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Büyükelçi Sazali, Erdoğan'a güven mektubu sundu.
Sazali'nin, bazı büyükelçilik mensuplarını Başkan Erdoğan'a takdiminin ardından, hatıra fotoğrafı çektirildi.
KABULLER SÜRECEK
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Avrupa Birliği Büyükelçisi Nikolaus Meyer-Landrut, Sudan Büyükelçisi Adil İbrahim Mustafa Ahmed ve Çekya Büyükelçisi Pavel Vacek'i ayrı ayrı kabul edecek.
Başkan Erdoğan'dan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde peş peşe kabuller! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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