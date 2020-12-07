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Haberler Gündem Irak'ın kuzeyindeki Haftanin ve Zap bölgelerinde 11 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

'ın kuzeyindeki Haftanin ve Zap bölgelerinde 11 'lı terörist etkisiz hale getirildi

, 'ın kuzeyindeki Haftanin ve Zap bölgelerinde tespit edilen 11 'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Irak'ın kuzeyindeki Haftanin ve Zap bölgelerinde 11 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

07.12.2020, 09:46

Irak'ın kuzeyindeki Haftanin ve Zap bölgelerinde 11 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Haftanin ve Zap bölgelerinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 11 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekatlarıyla etkisiz hale getirildi. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlara devam edilecek." ifadeleri kullanıldı.

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