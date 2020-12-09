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Başkan Azerbaycan’da

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in daveti üzerine Azerbaycan'a resmi bir ziyaret gerçekleştiren Başkan , Bakü'ye geldi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Azerbaycan’da

09.12.2020, 17:04

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in daveti üzerine Azerbaycan'a resmi bir ziyaret gerçekleştiren Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bakü'ye geldi. Erdoğan'ı, Bakü Haydar Aliyev Havalimanı'nda Azerbaycan Başbakan Yardımcısı Yagub Eyyubov, Dışişleri Bakan Yardımcısı Ramiz Hasanov, Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral karşıladı.

Başkan Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da Bakü'ye geldi.

Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Bakü ziyareti öncesi açıklama

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