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'da Zafer Günü coşkusu! Başkan Erdoğan, Aliyev tarafından törenle karşılanıyor

Son dakika haberine göre, Başkan , Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından resmi törenle karşılandı. Ermenistan işgalindeki Azerbaycan topraklarının kurtarılması dolayısıyla Başkan Erdoğan ve Mehmetçiğin de katılımıyla Zafer Geçidi Töreni düzenlenmişti.

Azerbaycan'da Zafer Günü coşkusu! Başkan Erdoğan, Aliyev tarafından törenle karşılanıyor

10.12.2020, 14:28 Güncelleme Tarihi: 10.12.2020,14:48

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından resmi törenle karşılandı.

Ermenistan işgalindeki Azerbaycan topraklarının kurtarılması dolayısıyla Başkan Erdoğan ve Mehmetçik'in de katılımıyla Zafer Geçidi Töreni düzenlenmişti.

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