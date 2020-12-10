Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından resmi törenle karşılandı.
Ermenistan işgalindeki Azerbaycan topraklarının kurtarılması dolayısıyla Başkan Erdoğan ve Mehmetçik'in de katılımıyla Zafer Geçidi Töreni düzenlenmişti.
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Son dakika: Azerbaycan'da Zafer Kutlaması! Başkan Erdoğan ve Aliyev'den önemli mesajlar Azerbaycan'da zafer günü heyecanı! Başkan Erdoğan onur konuğu Başkan Recep Tayyip Erdoğan Azerbaycan’da
Azerbaycan'da Zafer Günü coşkusu! Başkan Erdoğan, Aliyev tarafından törenle karşılanıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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