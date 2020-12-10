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'da zafer günü heyecanı! Başkan Erdoğan onur konuğu

Son dakika haberine göre ordusunun 'da elde ettiği zafer dolayısıyla başkent Bakü'de bugün askeri geçit töreni düzenlenecek. Başkan Erdoğan'ın da katılacağı askeri geçit töreninde Türk askerleri de yer alacak. Savaşta kahramanlık gösteren askerlerden 3 bininin geçit yapacağı törende, ordunun kullanımına verilen modern silah ve ekipman da yer alacak. Başkan Erdoğan Azerbaycan'ın milli lideri 'in Bakü'deki kabrini ziyaret etti.

Azerbaycan'da zafer günü heyecanı! Başkan Erdoğan onur konuğu

10.12.2020, 11:14 Güncelleme Tarihi: 10.12.2020,11:43

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'ın Ermenistan'a karşı Dağlık Karabağ'daki zaferini kutlamak için düzenlenen Zafer Geçidi Töreni'ne katılmak üzere Azerbaycan'a dün akşam saatlerinde gelmişti. Başkan Erdoğan, Azerbaycan'da bugün başladığı temasları çerçevesinde ilk olarak Azerbaycan'ın merhum Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev'in kabrinin bulunduğu Fahri Hıyaban Devlet Mezarlığı'na ziyarette bulunarak, Haydar Aliyev'in kabrine çelenk koydu.

Ebedi Ateş Anıtı'na çelenk bırakan Erdoğan daha sonra Azerbaycan ve Türk şehitliklerine ziyarette bulundu. Başkan Erdoğan, Bakü Şehitler Hıyabanı'nda şehit mezarlarına çiçek bıraktı. Erdoğan'a bu ziyaretinde Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de eşlik etti.

Erdoğan, Aliyev'in kabri ve şehitlik ziyaretlerinin ardından, Ermenistan'ın 27 Eylül'de başlattığı saldırılar karşısında işgal altındaki topraklarının kurtarılması amacıyla Azerbaycan tarafından icra edilen harekatın başarıyla tamamlanmasının ardından kazanılan şanlı zaferi kutlamak için Zafer Geçidi Töreni'ne katılacak.

Başşkan Erdoğan ve Azerbaycan cumhurbaşkanı İlham Aliyev Türk şehitliğini ziyaretinin ardından anı defterine mesaj yazdı.

Erdoğan, Ermenistan işgalindeki Azerbaycan topraklarının kurtarılması dolayısıyla düzenlenecek Zafer Geçidi Töreni'ne katılacak.

Mevkidaşı İlham Aliyev tarafından resmi törenle karşılanacak Erdoğan, baş başa görüşme ve anlaşmaların imza töreninin ardından Aliyev ile ortak basın toplantısı düzenleyecek. Erdoğan, Aliyev tarafından onuruna verilen resmi aile yemeğine katılacak.

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