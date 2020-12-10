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Başkan Erdoğan ve Aliyev önderliğinde anlaşmalar için imza töreni düzenleniyor

Başkan Erdoğan ve 'in önderliğinde, iki ülke arasındaki anlaşmalar için ’nda imza töreni düzenleniyor.

Başkan Erdoğan ve Aliyev önderliğinde anlaşmalar için imza töreni düzenleniyor

10.12.2020, 17:04 Güncelleme Tarihi: 10.12.2020,17:08

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Başkan Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in önderliğinde, iki ülke arasındaki anlaşmalar için Gençlik Sarayı'nda imza töreni düzenleniyor.

Başkan Erdoğan, Bakü'de Gençlik Sarayı'nda imza töreni öncesi Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile baş başa görüşme gerçekleştirdi.

Erdoğan, baş başa görüşme ve anlaşmaların imza töreninin ardından Aliyev ile ortak basın toplantısı düzenleyecek.

Başkan Erdoğan, Aliyev tarafından onuruna verilen resmi aile yemeğine katılacak.

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