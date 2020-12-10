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Başkan Erdoğan ve Aliyev önderliğinde anlaşmalar için imza töreni düzenleniyor

Başkan Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in önderliğinde, iki ülke arasındaki anlaşmalar için Gençlik Sarayı’nda imza töreni düzenleniyor.

10.12.2020, 17:04 Güncelleme Tarihi: 10.12.2020,17:08