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Başkan Erdoğan'dan şehit polisin ailesine başsağlığı mesajı

Başkan , tedavi gördüğü hastanede şehit olan polis memuru Metin Gülmez'in ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.

Başkan Erdoğan'dan şehit polisin ailesine başsağlığı mesajı

AA

10.12.2020, 15:22

Alınan bilgiye göre, Erdoğan, Ankara'da görevi başında meydana gelen trafik kazası sonucu yaralanarak tedavi için kaldırıldığı hastanede şehit olan polis memuru Gülmez'in ailesine mesaj göndererek başsağlığı dileklerini iletti.

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