Son dakika: Azerbaycan'da Zafer Kutlaması! Başkan Erdoğan ve Aliyev'den önemli mesajlar

Başkan Erdoğan ve Mehmetçik, Azerbaycan'ın Azadlık Meydanı'ndaki Zafer Geçidi Töreni'ne katıldı.

BAŞKAN ERDOĞAN'IN AÇIKLAMALARI

Törende konuşan Başkan Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Bu önemli günde Azerbaycan'da olmaktan büyük bir onur ve gurur duyuyorum. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev kardeşime bu nazik daveti nedeniyle teşekkür ediyorum. Şehit düşen aziz askerlerimize rahmet, gazilerimize acil şifalar diliyorum.

İşgal altındaki toprakları, 30 yıllık aradan sonra Karabağ ile Azerbaycan halkı ile buluşturan kutlu neferleri tebrik ediyor, onları cepheye gönderen anaların ellerinden öpüyorum. Milli Lider Haydar Aliyev'i de burada rahmetle yad ediyorum. Azerbaycan, kardeşim İlham Aliyev'in dirayetli liderliği altında inşaAllah destan yazmaya devam edecektir.

Türkiye ilk andan itibaren tüm kurum ve kuruluşları ile Azerbaycan'a destek vermiş. Yanında olmuştur. Büyük lider Haydar Aliyev'in "İki devlet tek millet" sözünü şiar aldık. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi Azerbaycan'ın kederini kederimiz, sevincini sevincimiz bildik. O nedenle Karabağ'ı yüreğimizde bir yara bildik. O nedenle bugün de sevincimizi paylaşmak, birlikte kutlamak için bir aradayız.

Karabağ'ın alınması mücadelenin bittiği anlamına gelmiyor. Bu mücadele bundan sonra da çok daha farklı devam edecektir.

TAŞ ÜSTÜNDE TAŞ BIRAKMAMIŞLAR, BU HESAP SORULMALI

30 yılda taş üstünde taş bırakılmadığını gördük. Aliyev kardeşimin dediği gibi Fuzuli şehrinde bayrak asmaya bina bulunamamıştır. Mezarlıklar bile tahrip edilmişti. Camiler yıkılmış, minareler aynı şekilde tarumar olmuştu. Bütün bu hesabın sorulması gerekiyor.

BU BOYNUMUZUN BORCUDUR

100 masum sivil şehit edilmiş, analar yavrusuz, çocuklar anasız bırakılmıştır. Savaş sırasında da 416 kardeşimiz de yaralanmıştır. Savaş hukuku ağır şekilde ihlal edilmiş, insanlık onuru ayaklar altına alınmıştır. Bunları görmeyenlerin vicdanları kararmış gözleri körleşmiştir. Bunun hesabını sormak boynumuzun borcudur.

Karabağ'a katliam ve gözyaşından başka hiçbir şey getirmeyenlerin artık akıllarını başlarına toplamaları gerekiyor. Ermenistan halkının da artık kendilerini geçmişin yalanlarıyla avutarak fakirliğe mahkum eden diasporanın esaretinden kurtulmalarını diliyoruz.

ALİYEV TÜM ACILARA RAĞMEN TAKDİRE ŞAYAN BİR ÇABA SARF EDİYOR

Aliyev kardeşim onca acıya rağmen kalıcı istikrar için takdire şayan bir çaba sarf etmektedir. Biz de bu çabayı destekliyor muhataplarında değerlendirilmesini istiyoruz. Şehitlerimizin sayesinde toprak bütünlüğü hamdolsun yeniden tesis edilmiştir. Artık hasret kaldığımız Terter çayının suyuna Azerbaycanımız kavuşmuştur. Şuşa başlarındaki duman artık dertli değildir.

ALİYEV'İN AÇIKLAMALARI

Törende konuşan Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, şu ifadeleri kullandı:

Kardeşim 'Bu muharebede haklıdır' demiştir. Türkiye her zaman Azerbaycan'ın yanındadır demiştir. Bu birliğimizin tezahürüdür. Türkiye'nin verdiği destek her bir Azerbaycan vatandaşını gururlandırmış, sevindirmiştir. Bir daha bizim birliğimizi, haklarımızı tüm dünyaya göstermiştir. 44 gün süren çatışmada sonucunda galibiyetle işgale son verdik. 44 günün her günün bizim şanlı tarihimizdir.

Biz uzun yıllar bu sorunu dile getirdik. Savaş meydanında bu çatışmayı kazardık. Siyasi ve diplomatik zaferler meyvesini verdi. Dağlık Karabağ Azerbaycan'ın ayrılmaz parçasıdır.

Biz bu zamana kadar güç topluyorduk. Siyasi ve ülke dahilinde güçleniyorduk. Ordumuzu güçlendiriyorduk. Yıldan yıla bizim üstünlüğümüz daha da ortaya çıktı. Ermenistan bizimle rekabet edemedi. 'Ermenistan kendi iradesiyle bizim topraklarımızdan çıkmazsa, harp yoluyla biz bunu gerçekleştireceğiz.' demiştim. Mukaddes Kuran-ı Kerim'e el basarak ant içmiştim ki Azerbaycan'ın arazisini koruyacağım.

Azerbaycan tarihi adaleti sağladı.Hak hukuk ağızda kaldı. Böyle olunca harp kaçınılmaz oldu. Ermenistan'ın hareketleri ve söylemleri harbi kaçınılmaz kıldı.

Bizim tarihi topraklarımızda getirilen Ermenistanları yerleştirmek cinayettir. Biz bunu görür ve hissederdik. Kendi sözümüzü dünyaya söyledik. Muharebeye 3 gün kala "Ermenistan yeni savaşa hazırlanıyor." demiştim ve öyle de oldu.

Eylül ayında Ermenistan Azerbaycan'ın topraklarını işgale kalkıştı ama onlara cevap verdik. 'Azerbaycan askeri ileri, toprağımızı geri almalıyız, işgalciyi cezalandırmalıyız.' dedim. 44 gün sonucunda 1 gün bile geri çekilmemiz olmamıştır. 30 yıla yakın kurduğu savunmayı yarıp geçtik.

Suşa düşmandan alındıktan sonra düşmanın beli kırıldı. Düşmanı teslim olmaya mecbur ettik. Suşa'nın alınması tarihi olaydır.

Sonuna kadar gittik ve savaş meydanında savaş kazandık. Siyasi alanda kazandık. Düşmanı mecbur ettik. Defalarca Azerbaycan halkına 'daha güçlü olmalıyız' dedim. Neyi ne zaman yapmamız gerektiğini biliyorduk. Zamanında atılan adımlarla bir demir yumruk yaratıp düşmanın başını ezdik.

Ermenistan'ı mağlup ettik. Ermenistan ordusu mahvedildi. Bundan sonra eğer Ermenistan faşizmi tekrar baş kaldırdığında yine netice aynı olacak, Azerbaycan demir yumruğu onların belini kıracak. Bizim için yeni devir başlıyor. Kuruculuk devri. Tüm işgal edilen toprakları yerle yeksan ettiler.

Bu bilgi, video görüntüleri herkeste var. Tüm binalar dağıtılmış, tarihi binalar, mezarlar dağıtılmış durumda... Biz onların hepsini toparlayacağız.

Ermenistan fosfor ve misket bombalarıyla 100'e yakın sivili öldürdü. Savaş zamanında Ermenistan'da 10 binden fazla firari oldu. Azerbaycan ordusunda 1 tane bile firar olmadı. Bizim irademiz de imkanlarımız da var. İşgal edilmiş topraklarımızı hep birlikte ihya edeceğiz.

Azerbaycan'ın Ermenistan işgalindeki topraklarının kurtarılması dolayısıyla düzenlenecek Zafer Geçidi Töreni'ne katılmak üzere dün başkent Bakü'ye gelen Başkan Recep Tayyip Erdoğan, mevkidaşı İlham Aliyev'le birlikte, Haydar Aliyev'in kabrini ziyaret etti.

Erdoğan ve Aliyev daha sonra, Azerbaycan ve Türk şehitliklerini ziyaret etti. Erdoğan, ziyaretlerin ardından mevkidaşı İlham Aliyev ile birlikte Zafer Geçidi Töreni'ne katıldı.

Bağımsızlık Meydanı'ndaki törende Mehmetçik de yerini aldı.