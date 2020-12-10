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Haberler Gündem Son dakika: Şanlıurfa'da bombalı saldırı hazırlığındaki terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika: 'da bombalı saldırı hazırlığındaki terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı "'da saldırı hazırlığındaki terör örgütü mensubu, üzerindeki bombayı patlatmaya çalışırken polis ekiplerince etkisiz hale getirildi" açıklamasını yaptı.

Son dakika: Şanlıurfa'da bombalı saldırı hazırlığındaki terörist etkisiz hale getirildi

10.12.2020, 19:11 Güncelleme Tarihi: 10.12.2020,19:21

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı koordinesinde Mardin ve Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlükleri, PKK/KCK/PYD/YPG terör örgütü mensubu 1 kişinin, Suriye'den illegal yollardan getirdiği patlayıcı madde ile birlikte sansasyonel eylemler yapacağı bilgisi üzerine harekete geçti. Şüphelinin içerisinde bulunduğu taksi, Viranşehir ilçe girişinde bulunan uygulama noktasında Şanlıurfa Emniyeti ekipleri tarafından durduruldu. Bu sırada şüpheli, üzerindeki bombayı patlatmaya çalışırken uygulama noktasındaki görevli polis tarafından etkisiz hale getirildi" denildi.

Açıklamada ayrıca, Suriye uyruklu olduğu belirlenen şüphelinin yapılan üst aramasında, üzerine sarılı korse içerisinde yaklaşık 1,5 kilogram patlamaya hazır halde parça tesirli patlayıcı ele geçirildiği ve patlayıcı maddenin imha edildiği bildirildi.

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