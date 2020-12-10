“Yılbaşı gecesi kısıtlamaya dahil”

KORONA virüs Bilim Kurulu toplantısının ardından dün akşam açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İzmir'de artış hızının son iki günde düşüşe geçtiğini, ülke genelinde ise pozitif vaka sayısının 1,5 milyonu aşarak yoğun bakımlarda ciddi yük oluşturduğunu belirtti. Bakan Koca'nın paylaştığı verilerde, son 24 saatte 31 bin 712 kişinin testi pozitif çıkarken, 217 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Yılbaşı gecesinin de kısıtlamaya dahil olacağını açıklayan Bakan Koca, "Yılbaşı için gün sayısının artıp artmama durumu gelecek hafta çıkacak sonuçlara ve salgının seyrine göre belirlenecek. Kısıtlamayı 4 güne çıkabilir miyiz, bunu salgının seyri belirleyecek" dedi. Aşıların birkaç gün içerisinde teslim edileceğini de açıklayan Bakan Koca, "Aşının zorunlu olmasını şimdilik düşünmüyoruz, ikna ederek aşılamayı yapmak niyetindeyiz. Aşı, yapılan kişinin HES koduna işlenmiş olacak" diye konuştu.

AŞI ÜCRETSİZ OLACAK

SİNOVAC firmasının aşısının 3 bin 700 kişiye yapıldığını ve ciddi bir yan etki olmadığını belirten Koca, "Kademeli olarak ilk etapta 50 milyon doz aşı gelecek. Aşı 14-21 gün arayla iki doz halinde uygulanacak. Vatandaşlarımıza bedelsiz verilecek, başta aile sağlığı merkezleri olmak üzere sağlık kuruluşlarımızda yapılacak" dedi. Toplam test sayısının 20 milyonu bulduğunu vurgulayan Bakan Koca, bugünden itibaren geçmişe dönük vaka sayılarının da açıklanacağını duyurdu.