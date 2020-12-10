  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Gündem “Yılbaşı gecesi kısıtlamaya dahil”

“Yılbaşı gecesi kısıtlamaya dahil”

“Yılbaşı gecesi kısıtlamaya dahil”
Giriş Tarihi: 10.12.2020

KORONA virüs Bilim Kurulu toplantısının ardından dün akşam açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İzmir'de artış hızının son iki günde düşüşe geçtiğini, ülke genelinde ise pozitif vaka sayısının 1,5 milyonu aşarak yoğun bakımlarda ciddi yük oluşturduğunu belirtti. Bakan Koca'nın paylaştığı verilerde, son 24 saatte 31 bin 712 kişinin testi pozitif çıkarken, 217 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Yılbaşı gecesinin de kısıtlamaya dahil olacağını açıklayan Bakan Koca, "Yılbaşı için gün sayısının artıp artmama durumu gelecek hafta çıkacak sonuçlara ve salgının seyrine göre belirlenecek. Kısıtlamayı 4 güne çıkabilir miyiz, bunu salgının seyri belirleyecek" dedi. Aşıların birkaç gün içerisinde teslim edileceğini de açıklayan Bakan Koca, "Aşının zorunlu olmasını şimdilik düşünmüyoruz, ikna ederek aşılamayı yapmak niyetindeyiz. Aşı, yapılan kişinin HES koduna işlenmiş olacak" diye konuştu.

AŞI ÜCRETSİZ OLACAK
SİNOVAC firmasının aşısının 3 bin 700 kişiye yapıldığını ve ciddi bir yan etki olmadığını belirten Koca, "Kademeli olarak ilk etapta 50 milyon doz aşı gelecek. Aşı 14-21 gün arayla iki doz halinde uygulanacak. Vatandaşlarımıza bedelsiz verilecek, başta aile sağlığı merkezleri olmak üzere sağlık kuruluşlarımızda yapılacak" dedi. Toplam test sayısının 20 milyonu bulduğunu vurgulayan Bakan Koca, bugünden itibaren geçmişe dönük vaka sayılarının da açıklanacağını duyurdu.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

“Yılbaşı gecesi kısıtlamaya dahil” haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA