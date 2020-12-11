Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli valileri, il sağlık müdürleri ve halk sağlığı başkanlarıyla online görüşerek son durumu değerlendirdirdi
İSTANBUL, İZMİR, KOCAELİ...
Sağlık Bakanı Koca, sosyal medya hesabından "İstanbul, İzmir ve Kocaeli'de yüzde 30, Ankara'da ise yüzde 40 günlük vakada düşüş oldu. Ancak hastane ve yoğun bakımlarda hasta yükü devam ediyor. Yoğun bakım doluluk oranı İstanbul'da yüzde 67, İzmir'de yüzde 78, Kocaeli ve Ankara'da yüzde 72. Tedbirlere sıkı uyup elbirliği ile gayret edince, sonuç almak daha kolay. Hepimiz sorumluluğumuzun bilincinde olalım. Ara vermeden mücadeleye devam; birlikte kazanacağız." mesajını paylaştı.
İSTANBUL, İZMİR ve KOCAELİ'DE %30, ANKARA'DA ise %40 günlük vakada düşüş oldu. Ancak hastane ve yoğun bakımlarda hasta yükü devam ediyor. Yoğun bakım doluluk oranı İSTANBUL'DA %67, İZMİR'DE %78, KOCAELİ ve ANKARA'DA %72.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) December 11, 2020
Son dakika: Sağlık Bakanı Koca İzmir'de vakaların düştüğünü açıkladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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