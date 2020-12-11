Son dakika: Sağlık Bakanı Koca İzmir'de vakaların düştüğünü açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli valileri, il sağlık müdürleri ve halk sağlığı başkanlarıyla online görüşerek son durumu değerlendirdirdi

İSTANBUL, İZMİR, KOCAELİ...



Sağlık Bakanı Koca, sosyal medya hesabından "İstanbul, İzmir ve Kocaeli'de yüzde 30, Ankara'da ise yüzde 40 günlük vakada düşüş oldu. Ancak hastane ve yoğun bakımlarda hasta yükü devam ediyor. Yoğun bakım doluluk oranı İstanbul'da yüzde 67, İzmir'de yüzde 78, Kocaeli ve Ankara'da yüzde 72. Tedbirlere sıkı uyup elbirliği ile gayret edince, sonuç almak daha kolay. Hepimiz sorumluluğumuzun bilincinde olalım. Ara vermeden mücadeleye devam; birlikte kazanacağız." mesajını paylaştı.