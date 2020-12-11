  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Gündem Ünlü yönetmen Kim Ki-duk hayatını kaybetti

Ünlü yönetmen Kim hayatını kaybetti

basını, bir süredir ülkede bulunan ünlü film yönetmeni Kim 'un koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiğini yazdı.

Ünlü yönetmen Kim Ki-duk hayatını kaybetti

11.12.2020, 17:31

Delfi haber portalında yer alan habere göre, 20 kasımda Letonya'ya gelen ünlü Güney Koreli yönetmen Kim Ki-duk, koronavirüs kaynaklı komplikasyonlar nedeniyle hayatını kaybetti.

Jurmala şehrinde ev ve oturma izni almak istediği öğrenilen 59 yaşındaki yönetmen, önceden planlanan bir toplantıya gelmeyince arkadaşları endişeye kapıldı ve ülkedeki hastanelerde kendisini aramıştı.

Letonya'nın başkentinde düzenlenen belgesel film festivali ArtDocFest/Riga'nın direktörü Vitaliy Manskiy, Delfi haber portalına demecinde, kişisel bilgilerin korunmasına ilişkin kurallar nedeniyle yönetmeni arayışlarının uzun zaman aldığını söyledi.

Manskiy ayrıca, çevirmeni Darya Krutova'nın da Koreli yönetmenin hayatını kaybettiğini doğrulandığını belirtti.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Ünlü yönetmen Kim Ki-duk hayatını kaybetti haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA