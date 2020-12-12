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Başkan Erdoğan'dan Batı'ya net mesaj: 'yi dışlayarak hiçbir yere varılamaz

Başkan bugün Manisa-Akhisar çevre yolu açılış töreninde yaptığı konuşmayı Twitter hesabından bir kez daha paylaşarak, ''’yi dışlayarak, ötekileştirerek, haklı davasından dolayı cezalandırmaya çalışarak hiçbir yere varılamaz. Küresel ölçekte dünya barış ve huzuruna katkı sağlamaya devam edeceğiz.'' ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan'dan Batı'ya net mesaj: Türkiye'yi dışlayarak hiçbir yere varılamaz

12.12.2020, 23:10

Başkan Recep Tayyip Erdoğan yaptığı paylaşımda, ''Türkiye'yi dışlayarak, ötekileştirerek, haklı davasından dolayı cezalandırmaya çalışarak hiçbir yere varılamaz. Küresel ölçekte dünya barış ve huzuruna katkı sağlamaya devam edeceğiz.'' ifadelerine yer verdi.

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