Başkan Recep Tayyip Erdoğan yaptığı paylaşımda, ''Türkiye'yi dışlayarak, ötekileştirerek, haklı davasından dolayı cezalandırmaya çalışarak hiçbir yere varılamaz. Küresel ölçekte dünya barış ve huzuruna katkı sağlamaya devam edeceğiz.'' ifadelerine yer verdi.
Türkiye'yi dışlayarak, ötekileştirerek, haklı davasından dolayı cezalandırmaya çalışarak hiçbir yere varılamaz.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) December 12, 2020
Küresel ölçekte dünya barış ve huzuruna katkı sağlamaya devam edeceğiz. pic.twitter.com/ShIQvEk4XO
Başkan Erdoğan'dan Batı'ya net mesaj: Türkiye'yi dışlayarak hiçbir yere varılamaz haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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