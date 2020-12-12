Türk askerinin Libya'daki görev süresinin 18 ay uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, TBMM Başkanlığına sunuldu.
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Son dakika... Türk askerinin Libya'daki görev süresinin 18 ay uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, TBMM Başkanlığına sunuldu.
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Kritik 'Libya' tezkeresi TBMM'ye sunuldu: 18 ay uzayacak... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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