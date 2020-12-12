  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Gündem Kritik 'Libya' tezkeresi TBMM'ye sunuldu: 18 ay uzayacak...

Kritik '' tezkeresi 'ye sunuldu: 18 ay uzayacak...

Son dakika... Türk askerinin 'daki görev süresinin 18 ay uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, Başkanlığına sunuldu.

Kritik 'Libya' tezkeresi TBMM'ye sunuldu: 18 ay uzayacak...

12.12.2020, 11:52 Güncelleme Tarihi: 12.12.2020,12:41

Türk askerinin Libya'daki görev süresinin 18 ay uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, TBMM Başkanlığına sunuldu.

Detaylar geliyor...

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Kritik 'Libya' tezkeresi TBMM'ye sunuldu: 18 ay uzayacak... haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA