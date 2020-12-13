Türkiye’nin Asya’ya kapıları açıldı

Yeni yüzyılda Türkiye'nin Irak'ta, Suriye'de, Libya'da, Katar'da Dağlık Karabağ'da, Doğu Akdeniz'de, Kızıldeniz'de NEDEN BULUNDUĞUNU ANLAMAK İÇİN, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve İlham Aliyev'in beraberce dünyaya Azerbaycan'dan verdikleri mesajlara dikkatle bakmakta büyük yarar var.

Amerika, Fransa ve Rusya'nın eşbaşkan olduğu MİNSK GRUBUNUN, 30 YILDAN BERİ ÇÖZMEDİĞİ ERMENiSTAN'IN KARABAĞ İŞGALİNİ, RECEP TAYYİP ERDOĞAN VE İLHAM ALİYEV (AZERBAYCAN VE TÜRK ORDUSU) 44 GÜNDE ÇÖZDÜ.

Bunun mesajı, Kafkasya'da artık Türkiye, Rusya ve Azerbaycan (Türk devletleri) var. Batı Kafkasya eskisi gibi arka bahçeniz olmaktan çıkıyor demektir.



Karabağ'ın kurtarılışı bağlamında, Yüzyıl önceden özellikle emperyalist devletler tarafından TÜRKİYE'NİN ASYA'ya açılan kapısını araya Ermenistan'ı sokarak kesen Batı'ya LAÇİN KORİDORU'nun nefes sesi üflenmiştir.



KORİDOR AÇILIYOR

Dağlık Karabağ'da 44 günün sonunda gelen zaferin ardından, Türkiye ve Azerbaycan tam bir asır sonra ilk kez kara yolu ile birbirine bağlanacak koridor açılıyor. Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti ve Azerbaycan'ın batı bölgeleri arasında ulaşım ve iletişim ağları inşa edilecek. Açılacak Nahçıvan koridorun bölgesel dengelere ve Türkiye-Orta Asya ilişkilerinde yeni dönemi açacak. Türk dünyasının bütünlüğü açısından büyük önem arz eden bu gelişmeye imza atan Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve İlham Aliyev'e minnettarız.

Evet. Nahçıvan ile Azerbaycan kara bağlantısının 1920'de coğrafi olarak koparılmıştı.

Nahçıvan'a koridorun açılması sadece Azerbaycan'dan Türkiye'ye uzanan koridorun meydana gelmesi değil, Doğu ile Batı arasında köprü vazifesini tekrar üstlenmesi bakımından önemlidir." Türkiye'yi Türk cumhuriyetleriyle birbirine bağlayan tek toprak parçasının Nahçıvan'dır.

Bu koridor Orta Asya'dan Hazar üzerinden direkt Türkiye'ye ulaşımı açarak Türk dünyasının bütünleşmesini sağlayacak bir gelişmedir.

Dağlık Karabağ'daki zaferin ardından ulaşım alanında da yeni kazanımlara yol açacağı aşikar. Bu da Bakü-Tiflis-Kars güzergahına güçlü destek oluşturarak tarihi İpek Yolu'nun canlanmasına katkı sağlayacaktır. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, Azerbaycan'a verdiği desteğin sahada sonuç vermesi çok iyi değerlendirilmelidir. Bu gelişmeler Türkiye'nin sahada oyun kurucu ve sonuç belirleyici önemli bir aktör olduğunu da ortaya koydu. Türkiye'nin sadece Doğu Akdeniz'de, Libya'da, Suriye'de değil Kafkasya'da etkinliğini ortaya koyması bence stratejik anlamda çok önemli.



ERDOĞAN KÖPRÜSÜ

Bu bağlamda Erdoğan, çöküş sürecindeki Batı ve yükselen Doğu arasında bir barış köprüsü olarak Türk Dünyası'nın geri dönüşünde KÜRESEL BİR ROL oynamaktadır.

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın TÜRK DÜNYASI'NI BİRLEŞTİRME hamleleri ses getiriyor. Türk dünyasında yankı buluyor. Türklerin birleşme heyecanını canlandırıyor. Kardeşlerimiz Azerbaycan'ın işgalci Ermenistan'ı Dağlık Karabağ'dan def edişi, TEK MİLLET İKİ DEVLET TÜRKİYE-AZERBAYCAN BERABERLİĞİ Türklerin birleşme heyecanını perçinledi. Uzun bir süredir Erdoğan'ın, "Dünya Beşten Büyüktür" ilkesiyle sürdürdüğü küresel çıkışlar güçlü bir gelecek noktasında Türklerin tarihsel şuuruna dikkat çekmesi açısından büyük önem taşıyor.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in büyük gayretleri müthiş bir şekilde Türk Cumhuriyetlerinin bütünleşmesi açısından çok önemli mesafe kaydedilmesine yardımcı oluyor.

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın TÜRK DÜNYASI'NI BİRLEŞTİRME hamleleri ses getiriyor. Türk dünyasında yankı buluyor. Türklerin birleşme heyecanını canlandırıyor.

Başkan Erdoğan ve İlham Aliyev'in, tarihi bir zafer sonrası kucaklaşmasına dikkatle bakınız. İki Türk lider, Selçuklu-Osmanlı imparatorluklarının birikimiyle Türkiye, tarihte olduğu gibi günümüzde ve geleceğin dünyasında da "beklenen rolümüzü oynayacağız" mesajını veriyorlar. Erdoğan, Türk dünyasının bütünleşeceğine inanıyor, bunun için mücadele ediyor. Türkiye, Türk Dünyası ile İlişkilere yeni boyutları ekliyor, ekonomik ve güvenlik alanında ilişkileri derinleştiriyor.

Türkiye-Azerbaycan-Türkmenistan, Kazakistan, Özbekistan, -Kırgızistan arasında giderek güven artıyor. Erdoğan ve Aliyev'ın yarattığı dalgalar Asya'ya yayılıyor.

EVET.

6 TÜRK DEVLETİNİN KARDEŞİMİZ AZERBAYCAN'IN YANINDA YEKVÜCUT OLUŞU TARİHİ BİR DÖNÜM NOKTASIDIR.



YAKIN COĞRAFYA ZAFERLERİ

Suriye ve Irak bağlamında, yüzyıl önce İngiltere ve Fransa'nın ortaklaşa devreye soktukları Osmanlı İmparatorluğu'nu parçalamayı amaçlayan ve Ortadoğu'yu parçalara ayıran SYKES-PICOT ANLAŞMASI, Başkan Erdoğan'ın Türk devlet aklı tarafından tarihin tozlu raflarına atılmıştır. ABDİsrail, PKK koridoru paçavraya çevrilmiştir.

Suriye'nin kuzeyinde ikinci İsrail (PKK uydu devletçiği) kuruluşu engellenmiştir.

Bugün Türk Ordusu'nun Irak ve Suriye'de Beka Hattımızı tahkim ederken bulunduğu Cerablus Köprüsü, Fırat Nehri, Deyrizor'dan Irak'a doğru Telafer, Musul, Kerkük, Süleymaniye'de MİSAK-I MİLLİ canlandırılmıştır.

Doğu Akdeniz, Avrupa ve tetikçisi Yunanistan'ın cirit atacağı yer olmaktan çıkarılmıştır.

Doğu Akdeniz'in enerjisini emmeye kalkan ABD ve Avrupa'ya, ORUÇ REIS TOKAT ATMANIN heyecanını sürdürmektedir.

Çakma Napolyon'un Suriye, Lübnan, Doğu Akdeniz Kıbrıs ve Libya yamyamlığına net ve açık Türkiye son vermiştir.

Yakın coğrafyamızdaki Türkiye zaferleri aynı zamanda bütün Türk devletlerinin zaferidir.

ZAFER, İNANANLARIN OLACAKTIR...