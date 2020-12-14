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Haberler Gündem Amazon'a milyonluk ceza kesinleşti! Verileri ABD'ye aktarıyordu...

'a milyonluk ceza kesinleşti! Verileri 'ye aktarıyordu...

Dünyanın en büyük e-ticaret firmalarından olan 'un ayağındaki verileri 'ye aktardığı gerekçesiyle hakkında verilen 1 milyon 200 bin liralık ceza kesinleşti.

Amazon'a milyonluk ceza kesinleşti! Verileri ABD'ye aktarıyordu...

14.12.2020, 08:34

Dünyaca ünlü e-ticaret sitesi Amazon'un Türkiye yapılanmasına yönelik verilen adli para cezası kesinleşti.

Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK) tarafından Türkiye'deki müşterilerinin kişisel verilerini ABD'ye aktardığı tespit edilen şirkete 1 milyon 200 bin lira tutarında idari para cezası uygulanmıştı.

Karara itiraz eden Amazon yetkililerinin İstanbul Sulh Ceza Hâkimliği'ne başvurmasının ardından kişisel verilerin paylaşımı noktasında gerçekler ortaya çıktı.

Sulh Ceza Hâkimliği'nce ele alınan dosya incelenmek üzere bilirkişiye gönderildi. Bilirkişi, KVKK'nın teknik anlamda tespitlerinde bir kabahat veya hatanın bulunmadığı ve idari para cezasının ölçülü ve adil olduğu şeklinde bir rapor sundu.

Hâkimlik rapor sonrası Amazon'un KVKK tarafından Amazon'a kesilen 1 milyon 200 bin liralık cezanın iptaline ilişkin taleplerini reddetti.

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