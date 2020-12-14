  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Gündem Son dakika: ABD'den Türkiye'ye yaptırım kararı!

Son dakika: 'den 'ye yaptırım kararı!

, 'dan sistemlerinin alımı nedeniyle 'ye bazı yaptırımlar uygulama kararı aldı.

Son dakika: ABD'den Türkiye'ye yaptırım kararı!

14.12.2020, 21:07 Güncelleme Tarihi: 14.12.2020,21:31

ABD, Türkiye'ye Rusya'dan aldığı S-400'ler nedeniyle uygulayacağını açıkladığı CAATSA yaptırımlarını duyurdu. Buna göre, Savunma Sanayii Başkanlığı'na ve Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, yaptırım listesine alındı.

POMPEO'DAN İLK AÇIKLAMA

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo "Uyarılarımıza rağmen Türkiye, Rusya'dan S-400 sistemi satın alma ve test etme çalışmalarına devam etti. Bugün Türkiye'nin SSB'sine uygulanan yaptırımlar, ABD'nin #CAATSA'yı tam olarak uygulayacağını gösteriyor. Rusya'nın savunma sektörü ile önemli işlemlere müsamaha göstermeyeceğiz." dedi.

TRUMP VETO EDECEĞİNİ AÇIKLAMIŞTI

Trump sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Türkiye'ye yaptırımları da içeren yeni savunma bütçesini veto edeceğini açıkladı. Trump, "Yeni savunma bütçemizin en büyük kazananı Çin! Veto edeceğim" demişti.

Geçtiğimiz günlerde ABD senatosu, Kuzey Akım 2 boru hattı projesine ve Türkiye'ye Rus S-400 füze savunma sistemlerini satın alması nedeniyle yaptırımların önünü açan Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasa (NDAA) Tasarısı'nı 84-13 oyla kabul etmişti. Yasa tasarısı ayrıca, 740 milyar dolarlık savunma bütçesini, 12 bin ABD askerinin Almanya'dan geri çekilmesini, Ukrayna'ya daha fazla silah satışını ve Rusya-ABD askeri işbirliğinin yasaklanmasını içeriyordu.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Son dakika: ABD'den Türkiye'ye yaptırım kararı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA