Son dakika: ABD'den Türkiye'ye yaptırım kararı!

ABD, Türkiye'ye Rusya'dan aldığı S-400'ler nedeniyle uygulayacağını açıkladığı CAATSA yaptırımlarını duyurdu. Buna göre, Savunma Sanayii Başkanlığı'na ve Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, yaptırım listesine alındı.

POMPEO'DAN İLK AÇIKLAMA

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo "Uyarılarımıza rağmen Türkiye, Rusya'dan S-400 sistemi satın alma ve test etme çalışmalarına devam etti. Bugün Türkiye'nin SSB'sine uygulanan yaptırımlar, ABD'nin #CAATSA'yı tam olarak uygulayacağını gösteriyor. Rusya'nın savunma sektörü ile önemli işlemlere müsamaha göstermeyeceğiz." dedi.

TRUMP VETO EDECEĞİNİ AÇIKLAMIŞTI

Trump sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Türkiye'ye yaptırımları da içeren yeni savunma bütçesini veto edeceğini açıkladı. Trump, "Yeni savunma bütçemizin en büyük kazananı Çin! Veto edeceğim" demişti.

Geçtiğimiz günlerde ABD senatosu, Kuzey Akım 2 boru hattı projesine ve Türkiye'ye Rus S-400 füze savunma sistemlerini satın alması nedeniyle yaptırımların önünü açan Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasa (NDAA) Tasarısı'nı 84-13 oyla kabul etmişti. Yasa tasarısı ayrıca, 740 milyar dolarlık savunma bütçesini, 12 bin ABD askerinin Almanya'dan geri çekilmesini, Ukrayna'ya daha fazla silah satışını ve Rusya-ABD askeri işbirliğinin yasaklanmasını içeriyordu.