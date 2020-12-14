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Yeni tedbirler mi geliyor? Herkesin gözü Kabine Toplantısı'nda

Yeni tedbirler gelecek mi? Sokak kısıtlamaları genişleyecek mi? Büyük merakla beklenen Kabine Toplantısı bugün yapılacak. Başkan Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleştirilecek olan Kabine Toplantısında vatandaşları yakından ilgilendiren konular ele alınacak. Başta kısıtlamalar olmak üzere en çok merak edilen konular arasında kira ve fatura desteği de bulunuyor. Vatandaşlar ise açıklamaları duymak için sabırsızlanıyor. Peki Kabine Toplantısı ne zaman, 14 Aralık bugün Kabine Toplantısı saat kaçta başlayacak? İşte büyük heyecanla beklenen o saat...

Yeni tedbirler mi geliyor? Herkesin gözü Kabine Toplantısı'nda

14.12.2020, 09:03

Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında kabine toplantısı bugün yapılacak. Toplantının ana gündem maddelerini koronavirüs salgını ve esnaf için kira, kredi ve yapılandırma destek paketi oluşturacak.

Başkan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde saat 15.00'te kabine toplantısına başkanlık edecek.

KORONAVİRÜS: YENİ TEDBİR Mİ, GEVŞEME Mİ?
Toplantıda, alınan koronavirüs tedbirlerinin pandemideki etkisi üzerinde görüş alışverişi yapılması beklenirken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da bir sunum yapması bekleniyor.

Başkan Erdoğan, "vaka sayısının hedefin altına düşmesiyle kısıtlamaları kaldıracağı" yönündeki açıklaması sonrası, sahadaki veriler masaya yatırılacak. Bu kapsamda bazı yasakların esnetilmesi ve yeni tedbir kararları gündem maddesi arasında yer alacak.

YILBAŞI'NDA 4 GÜN SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?
Sokağa çıkma yasağının salgında beklenmedik bir patlamaya neden olmaması için 4 gün olarak uygulanması gündeme gelen yılbaşıyla ilgili kararın da salgının önümüzdeki günlerdeki seyrine bakılarak bir sonraki kabine toplantısında verilmesi ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanması bekleniyor.

ESNAFA DESTEK
Başkan Erdoğan, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, esnaf için kiralarda düzenlemeye gidileceğini belirterek, "Çiftçiyi, esnafı asla unutmadık. Kiralarda düzenlemelere gidiyoruz onları da kısa zamanda büyük ihtimalle Kabine Toplantımızın ardından açıklayacağız" demişti.

Erdoğan'ın açıklamasının ardından gözler bugün yapılacak kabine toplantısına çevrildi. Çiftçileri 5 milyar liraya yakın olan borcu sonrası haciz tehlikesi yaşaması, çiftçiler için adım atılmasını gerektirdi. Meclis'teki bütçe görüşmelerinde de 5 parti ortak hareket ederken, bu yönde yeni bir düzenleme yapılması bekleniyor. Toplantıda kira, kredi ve yapılandırma düzenlemesinin de görüşülmesi bekleniyor.

DİĞER BAŞLIKLAR
Kabine gündeminin diğer başlıkları ise, AB ve ABD ile ilişkiler, Suriye, Libya ve Dağlık Karabağ'daki son gelişmelerin olacak. Toplantının ardından Başkan Erdoğan'ın açıklama yapması bekleniyor.

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