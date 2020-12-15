Bahçeli’den İranlı siyasetçilere tepki

MHP lideri Devlet Bahçeli, Azerbaycan'ın Zafer geçidi töreninde Başkan Erdoğan'ın okuduğu bir şiir özellikle İran'da büyük bir rahatsızlık uyandırdığına dikkat çekerek, "Bu ülkenin Dışişleri Bakanı mesnetsiz tepki göstermiş, İran Meclis'inde görev yapan 225 milletvekili de hazırlanan kınama mektubuna müştereken imza atmışlardır" diye konuştu.

GÜNEŞ BALÇIKLA SIVANMAZ

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Güneşi balçıkla sıvamak akıl karı mı? 1828 Türkmençayı Antlaşması'ndan beri var olan zorlama statükoyu kabul etmek Türklüğün vicdanında karşılık bulur mu? Aras'ı ayırmadılar mı? Umutları ayırmadılar mı? Bu kadar rahatsızlık duyulmasının izah ve ifadesi nasıl yorumlanmalıdır? diye soran Bahçeli, "Bir kez de ben sesleniyorum: Aras'ı ayırdılar, mil ilen doyurdular, men senden ayrılmazdım, zor ilen ayırdılar. Ay Laçın, can Laçın, men sene kurban Laçın. Bu şiirin neresi yanlış? Ermenistan'a alenen destek verenler bize ne anlatıyorlar? Arası ayırdılar, hatta kopardılar. Merhum şairimiz Arif Nihat Asya bakınız ne diyordu: 'Ağlayın, parmakları nur, sularından kınalı kızlarım; Ağlasın Meraga göklerinden, Meraga'ya bakıp yıldızlarım, şu yakın suların, kolu neden bükülmez, Fırat niçin, Dicle niçin, Aras niçin benden doğar, bana dökülmez?' Hadi buyursunlar, bu şiire de tepki göstersinler."