COVID-19, çocuklarda MİS-C sendromunu tetikliyor

Kayseri Şehir Hastanesi Çocuk Yoğun Bakımı Ünitesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doktor Binnaz Çelik, COVID-19'a yakalanan veya atlatan çocukların, ateş, döküntü, kırgınlık, halsizlik ve iştahsızlık gibi belirtilerle ortaya çıkan Multisistem İnflamatuar Sendromu'na (MİS-C Sendorumu) yakalanabildiğini söyledi.

Koronavirüsün çocuklara bir şey yapmadığı yönünde yanlış bir algı olduğunu belirten Çelik, virüsün çocuklara da olumsuz etkilerinin bulunduğuna dikkati çekti.

"UYGUN ZAMANDA TEDAVİ BAŞLAMAZSA ÖLÜMCÜL OLABİLİR"

Çelik, çocukların da dikkatli olması gerektiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"İlk geçirdiği dönemde veya 4-6 hafta sonrasında MİS-C Sendorumu ile çocuklar bize yatıyor. Tüm sistemleri etkileyen ateşle gelen ve gastroenterit sistem, kardiyovasküler sistem ve ciltte döküntü gibi bulgularla hastalık karşımıza çıkıyor. Çok ciddi şekilde çocuklar etkilenebiliyor. Eğer tanı koymazsak ve uygun zamanda tedaviye başlamazsak ölümle sonuçlanabiliyor maalesef. Geçen hafta meslektaşımızın COVID-19'u geçireli 3 hafta olan 9 yaşında bir çocuğu döküntü, ateş ve ishal bulgularıyla bize geldi. Biz bu sendrom olabileceğini düşünerek tetkik ettik ve enfeksiyon bulguları çok yüksek çıktı. Damardan tedavi uyguladık, 24. saatte bulguların çok hızlı şekilde gerilediğini gördük."

COVID-19 geçiren veya atlatan çocukların ailelerine ateşin uzaması, döküntü, kırgınlık, halsizlik ve iştahsızlık gibi durumlarda doktora başvurmalarını öneren Çelik, virüsle ilişkili Multisistem İnflamatuar Sendromu'nun literatüre girdiğini de sözlerine ekledi.