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’a asker gönderilmesine ilişkin Tezkere Meclis'te

Son dakika haberine göre 'a asker gönderilmesi için verilen iznin süresinin 18 ay uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, TBMM Başkanlığı'na sunuldu.

Afganistan’a asker gönderilmesine ilişkin Tezkere Meclis'te

16.12.2020, 11:50

Başkan Erdoğan imzasıyla, Afganistan'da bulunan Türk askerinin görev süresini 18 ay uzatan tezkere Meclis Başkanlığı'na sunuldu.

Tezkerede, "Hudut, şümul, miktar ve zamanı Cumhurbaşkanı'nca takdir ve tespit olunacak şekilde, TSK unlarının NATO'nun Afganistan'da icra etmekte olduğu Kararlı Destek Misyonu ve devamı kapsamında yurtdışına gönderilmesi, aynı amaçlarla yönelik olmak üzere yabancı silahlı kuvvetlerin anılan Misyona katılmak amacıyla ülkemiz üzerinden Afganistan'a intikali ile geri intikali kapsamında Türkiye'de bulunması ve bunlar imkan sağlayacak düzenlemelerin Cumhurbaşkanı tarafından belirlenecek esaslara göre yapılması için TBMM'nin 6 Ocak 2015 tarihli ve 1079 sayılı Kararı ile verilen ve son olarak 25 aralık 2018 tarihli ve 1206 sayılı Kararı ile uzatılan iznin süresinin 6 Ocak 2021 tarihinden itibaren 18 ay uzatılması hususunda gereğini Anayasa'nın 92'nci maddesi uyarınca bilgilerinize sunarım" denildi.

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