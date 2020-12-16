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Haberler Gündem Son dakika: Koronavirüs Bilim Kurulu aşı çalışmaları gündemiyle toplandı

Son dakika: Koronavirüs aşı çalışmaları gündemiyle toplandı

Koronavirüs , saat 17.30 itibarıyla aşı çalışmalarını görüşmek üzere videokonferans yöntemiyle toplandı.

Son dakika: Koronavirüs Bilim Kurulu aşı çalışmaları gündemiyle toplandı

16.12.2020, 17:42 Güncelleme Tarihi: 16.12.2020,17:54

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Koronavirüs Bilim Kurulu, saat 17:30'da aşı çalışmalarını görüşmek üzere video konferans yöntemiyle toplandı.

YAZILI AÇIKLAMA YAPILACAK

Kritik toplantı sonrası yazılı açıklama yapılması bekleniyor

AŞI ÇALIŞMALARINDA SON DURUM

Bakanlıktan yapılan açıklamada, saat 17.30'da başlayan ve video konferans yöntemiyle yapılan toplantıda, aşı çalışmalarının ele alınacağı belirtildi.

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