Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Koronavirüs Bilim Kurulu, saat 17:30'da aşı çalışmalarını görüşmek üzere video konferans yöntemiyle toplandı.
YAZILI AÇIKLAMA YAPILACAK
Kritik toplantı sonrası yazılı açıklama yapılması bekleniyor
AŞI ÇALIŞMALARINDA SON DURUM
Bakanlıktan yapılan açıklamada, saat 17.30'da başlayan ve video konferans yöntemiyle yapılan toplantıda, aşı çalışmalarının ele alınacağı belirtildi.
Son dakika: Koronavirüs Bilim Kurulu aşı çalışmaları gündemiyle toplandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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