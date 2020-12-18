  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Gündem MEB: İlkokullarda sınav yapılmayacak, karne notları ders etkinliklerine katılım puanı ile belirlenecek

: İlkokullarda sınav yapılmayacak, karne notları ders etkinliklerine katılım puanı ile belirlenecek

daha önce 4 Ocak'a kadar süreceğini açıkladığı uzaktan eğitime 22 Ocak 2021'e kadar devam edileceğini duyurdu. Buna göre İlkokul, ortaokul ve liselerde , 2020 – 2021 eğitim öğretim yılının ilk döneminin tamamlanacağı 22 Ocak 2021 Cuma gününe kadar devam edecek. Sömestr tatili ise üç haftaya uzatıldı.

MEB: İlkokullarda sınav yapılmayacak, karne notları ders etkinliklerine katılım puanı ile belirlenecek

18.12.2020, 12:30 Güncelleme Tarihi: 18.12.2020,12:42

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre daha önce 4 Ocak'a kadar süreceği planlanan uzaktan eğitim, İlkokul, ortaokul ve liselerde 2020 – 2021 eğitim öğretim yılının ilk döneminin tamamlanacağı 22 Ocak 2021 Cuma gününe kadar devam edecek.

22 Ocak 2021 tarihinden itibaren karne dağıtımları eğitim kurumu yönetimlerince, farklı gün ve zaman dilimlerine yayılarak yoğunluk oluşturmayacak şekilde planlanacak.

YARI YIL TATİLİ ÜÇ HAFTAYA UZATILDI

25 Ocak 2021 Pazartesi günü başlayacak yarıyıl tatil süresine ikinci dönemdeki bir haftalık ara tatil süresi de eklendi.

2020 - 2021 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi 15 Şubat 2021 Pazartesi günü başlayacak.

İLKOKULLARDA SINAV YAPILMAYACAK

İlkokullarda sınav yapılmayacak, karne notları, ders etkinliklerine katılım puanı ile belirlenecektir. Ortaokul ve liselerde birinci döneme ait bir yazılı/uygulama puanları ve performans notları üzerinden ölçme değerlendirme yapılacak.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

MEB: İlkokullarda sınav yapılmayacak, karne notları ders etkinliklerine katılım puanı ile belirlenecek haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA