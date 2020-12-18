MEB: İlkokullarda sınav yapılmayacak, karne notları ders etkinliklerine katılım puanı ile belirlenecek

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre daha önce 4 Ocak'a kadar süreceği planlanan uzaktan eğitim, İlkokul, ortaokul ve liselerde 2020 – 2021 eğitim öğretim yılının ilk döneminin tamamlanacağı 22 Ocak 2021 Cuma gününe kadar devam edecek.



22 Ocak 2021 tarihinden itibaren karne dağıtımları eğitim kurumu yönetimlerince, farklı gün ve zaman dilimlerine yayılarak yoğunluk oluşturmayacak şekilde planlanacak.

YARI YIL TATİLİ ÜÇ HAFTAYA UZATILDI



25 Ocak 2021 Pazartesi günü başlayacak yarıyıl tatil süresine ikinci dönemdeki bir haftalık ara tatil süresi de eklendi.



2020 - 2021 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi 15 Şubat 2021 Pazartesi günü başlayacak.

İLKOKULLARDA SINAV YAPILMAYACAK

İlkokullarda sınav yapılmayacak, karne notları, ders etkinliklerine katılım puanı ile belirlenecektir. Ortaokul ve liselerde birinci döneme ait bir yazılı/uygulama puanları ve performans notları üzerinden ölçme değerlendirme yapılacak.