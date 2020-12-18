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Son dakika: 'den Kemal Kılıçdaroğlu’na yanıt!

Genel Başkanı , lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun "'ndan ayrılmak istiyor" sözlerine ilişkin yaptığı açıklamada, "Cumhur İttifakı devam edecek, 2023'te iktidar olacağız" dedi.

Son dakika: Devlet Bahçeli'den Kemal Kılıçdaroğlu’na yanıt!

18.12.2020, 18:13

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "MHP, Cumhur İttifakı'ndan ayrılmak için zemin hazırlıyor" açıklamasına yanıt verdi.

"İTTİFAK DEVAM EDECEK, 2023'TE İKTİFAR OLACAĞIZ"

Bahçeli açıklamasında, "Kemal Kılıçdaroğlu birçok konuda ortaya koymuş olduğu inandırıcılığı olmayan gündem, olsun da nasıl olursa olsun anlayışıyla yapmaya çalıştığı bir çalışma. Cumhur İttifakı devam edecek, 2023 yılında tekrar iktidar olacak" ifadelerini kullandı.

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