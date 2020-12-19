AK Parti’den hadsiz CHP’li Özel’e tepki

AK Parti, Başkan Recep Tayyip Erdoğan hakkında hadsiz ifadeler kullanan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'e hak ettiği cevabı verdi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Dürüst seçimlerle ve tertemiz oylarla iktidara gelen ve sandıktan galip çıkan Cumhurbaşkanımıza yapılan benzetme, darbe dışı iktidar yüzü göremeyen CHP'nin anti-demokratik geleneğine de işaret etmektedir. Defalarca seçim kazanmış Cumhurbaşkanımıza 'diktatör' demek 5. kol faaliyetidir" dedi.

'SİYASİ LEJYONERLER'

İLETİŞİM Başkanı Fahrettin Altun da, "18 yıldır girdiği her seçimde aziz milletimizin şerefli oylarıyla, alnı ak bir biçimde iktidar olan Sayın Cumhurbaşkanımıza 'diktatör' ifadesini yakıştıranlar, ya satılmış bir zihniyetin siyasi bezirganları ya da dış mihrakların kirli ajandalarını uygulayan siyasi lejyonerlerdir" dedi.