‘Hedeften şaşmamamız birilerini çıldırtıyor’

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cuma namazını Çamlıca Camisi'nde kıldıktan sonra Vahdettin Köşkü'nden canlı bağlantı ile Kağıthane Meydanı Açılış Töreni'ne katıldı. Erdoğan, programda şunları söyledi:

ENGELLERİ AŞIYORUZ

Pek çok alanda Kağıthane'yi İstanbul'un parlayan yıldızı haline getirecek yatırımları hayata geçiriyoruz. Seyrantepe'de yapımı devam eden 620 yataklı hastaneyi kısa zamanda inşallah tamamlıyoruz. Kentsel dönüşüm projeleri sürüyor. İlçemize 2 millet bahçesi kazandırma çalışması içerisindeyiz. Kağıthane'yi geleceğe hazırlıyoruz. Seçimlerde şehirlerimizi kendi hikayeleri ile donatma sözü vermiştik. Bu yatırımları

hayata geçiriyoruz. Millet kıraathaneleri, millet bahçeleri, restorasyonlar ile şehirlerimizin çehresini değiştiriyoruz. Sosyal destek programları ile milletimizin her kesimine hizmet götürüyoruz. Son 18 yılda kurduğumuz güçlü alt-yapı üzerinde güçlü bir Türki-ye inşa ediyoruz. Çok büyük engel ve tuzaklar ile karşı-laşıyoruz. Ama bu tuzaklar, engeller hedefimize ulaşma konusunda çok daha azimli ve kararlı hale getiriyor.

KATIKSIZ BİR FAŞİZM

Salgın gibi küresel bir sağ-lık krizine ve bununla bağlantılı olarak giderek derin-leşen ekonomik sıkıntılara rağmen Türkiye'nin hedeflerine doğru yürümekten vazgeçmemesi bazılarını şaşırtıyor, hatta çıldırtıyor. Dışarıdaki şaşkınları anlayabiliyoruz ama içerideki şaşkınlıkları anlamakta güçlük çekiyoruz. Ağızlarını her açtıklarında demokrasi hak ve hukuktan bahsedenlerin AK Parti'ye tutumuna bakınca katıksız bir faşizm görüyoruz. Ne diyorlar, AK Parti'yi kapatacağız, AK Parti'ye muhalefet etmeyen medya kuruluşlarının kapısı-na kilit vuracağız diyorlar.

BUNLARIN CİĞERİNİ BİLİRİZ

CHP içinde bu kadar tacizler, tecavüzler oldu ses-leri çıktı mı? Çıkmadı! Biz bunların ciğerini biliriz, ciğerini... Biz 2023'e kadar milletimize bu gerçekleri ve projelerimizi, yaptıkları-mızı bıkmadan usanmadan anlatacağız. 2023 hedeflerinin Türkiye için ne kadar önemli olduğunu her vatandaşımıza anlatacağız.



VATANDAŞLARA VİRÜSLE MÜCADELE UYARISI

Başkan Erdoğan, Cuma namazını Çamlıca Camisi'nde kıldı. Camide vatandaşlara seslenen Erdoğan, koro-na virüs salgını ile ilgili önemli uyarılar-da bulundu. Erdoğan, 'Temizlik, Maske ve Mesafe' kuralını hatırlattı, "Bizim Müslümanlar olarak bu önlemlere özel-likle dikkat etmemiz lazım" dedi. Erdo-ğan, yılbaşında uygulanacak sokağa çıkma yasağını da hatırlatarak, vatan-daşlardan evde de dikkatli olmalarını istedi. Erdoğan, "Korona virüs belası ile iç içeyiz. Mücadeleyi asla gevşetme-meliyiz. Maskeye evde de özellikle dik-kat edelim. Maske, bu beladan kurtul-manın bir yolu" ifadelerini kullandı.