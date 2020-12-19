MHP lideri Bahçeli’den Kılıçdaroğlu’na ittifak cevabı

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Bahçeli ittifak bozmak istiyor" iddiasına MHP lideri Devlet Bahçeli'den sert cevap geldi. Bütçe görüşmelerinin TBMM Genel Kurulu'ndaki görüşmelerinde gazetecilerin bu yöndeki sorusunu yanıtlayan Bahçeli, "Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptığı birçok konuda ortaya koymuş olduğu inandırıcılığı olmayan, gündem olsun da nasıl olursa olsun anlayışıyla yapmaya çalıştığı bir çalışma. Cumhur İttifakı devam edecek, 2023 yılında da tekrar iktidar olacak" dedi.Geçtiğimiz günlerde Kılıçdaroğlu'nun "Telefonum dinleniyor" açıklamasında atıfta bulunan Bahçeli, "Telefonu nasıl dinlenmişse buda öyle dinlenmiş demek ki" ifadesini kullandı.