Başkan Erdoğan, ülkemizin önünü kesmek isteyenlere böyle seslendi: Sizi hayal kırıklığına zulümleri uğratmayı sürdüreceğiz

Türkiye'nin ana transit geçiş yolu olması hedeflenen ve Avrupa'yı Asya'ya bağlayan koridorun önemli güzergahlarından olan Kuzey Marmara otoyolunda 56.5 kilometrelik ana gövde ve 11.6 kilometre bağlantı yolundan oluşan Kurtköy- Akyazı etabı dün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle hizmete açıldı. Erdoğan'ın hedefinde ABD'nin Türkiye'ye yönelik yaptırım kararı vardı. Erdoğan, özetle şunları söyledi:

2.5 MİLYAR LİRALIK KATKI

Hizmete açtığımız yolun uzunluğu 68 kilometreyi geçiyor. Kuzey Marmara Otoyolu'nda son bir bölüm daha kaldı. İnşallah son kısmı da önümüzdeki yılın son çeyreğinde tamamlarız. Yatırım bedeli 3.1 milyar dolar olan otoyolun ekonomiye yıllık katkısı 2.5 milyar TL'dir. Açılışını yaptığımız bölümün maliyeti 431 milyon doları buluyor. Bu otoyol İstanbul'un her iki yönde de araç trafiğinde büyük rahatlama sağlayacak. Bağlantı yolları sayesinde her istikamet için hızlı ve konforlu ulaşım alternatifleri sunuyoruz. Rabbime ülkeme ve milletime böylesine büyük eserler kazandırılmasına vesile olduğum için her gün hamd ediyorum.

18 YILDA 880 MİLYAR TL KAYNAK

Ulaşım kalkınmanın temelinde yer alır. Ülkede hızlı ulaşım olmuyorsa kalkınma da refah da olmaz. İktidara geldiğimizde ülkemizde sadece 6100 km bölünmüş yol vardı. Biz 28 bin kilometreye çıkardık, otoyol uzunluğunu 2'ye katladık. Tüneli 395'e uzunluğunu da 525 kilometreye ulaştırdık. 18 yılda 880 milyar liranın üzerinde kaynak kullandık. Demiryollarını hızlı ve yüksek hızlı trenlerle tanıştırdık. Önümüzdeki yıl Ankara- Sivas hızlı tren hattını da hizmete açıyoruz. Mevcut demiryolu ağımızın tamamını yeniledik. Şehirlerin pek çoğuna raylı sistem, metro, tramvay hatları kurduk. 24 olan havalimanına 30 daha ekledik, her köşeye uçakla seyahat mümkün hale geldi.

BAŞARILI OLAMADILAR

İçerde ve dışarda yılların alışkanlıklarını değiştirmek mümkün olmuyor. Her yöntemi kullanarak ülkemizin önünü kesmeye çalıştılar. Hamdolsun şu ana kadar başarılı olamadılar. Tehditle, dayatmayla, riyakarlıkla, ayak oyunlarıyla ülkemize diz çöktürtme gayreti içinde olanlara söylüyorum. Sizleri hayal kırıklığına uğratmaya devam edeceğiz. Bugünlere getirdiğimiz mücadeleyi zafere ulaştırana kadar durmayacağız. Bu kardeşlik iklimine sıkı sıkıya sahip çıkıyoruz. Siyaset ve toplum mühendisliklerinin ülkemize ağır maliyetleri oldu. Biz eser konusunda, hizmet, proje konusunda herkesle yarışmaya hazırız. Bunun dışındaki hiçbir çekişmenin ülkeye faydası olmadığına inanıyoruz. Halka hizmet, hakka hizmet düsturuyla tüm enerjimizi yatırımların takibine bırakıyoruz.



İHRACAT TRENİ 12 GÜNDE ÇİN'E ULASTI

Tek umutları Türkiye'nin tökezlemesi olanları artık kendilerinin de milletin de çok iyi tanıdığını söyleyen Erdoğan, "İstanbul'dan hareket eden trenimiz Çin'e ulaştı. Bizzat bakanımız tarafından Çerkezköy'den uğurlanan trenimiz Halkalı'ya geliyor. Treni Halkalı'da görenler ortalığı ayağa kaldırıyor. Sebebini anında öğrenecekleri bir konuyu sırf hükümete saldırmak için kullandılar. 12 gün sonra trenimiz Çin'e ulaştı. Böylece ülkemizin dış ticaretini güçlendirecek büyük bir adım atılmış oldu" dedi.



'2023 YENİ BİR ZAFER YILI OLACAK

Milletin sahneye konulan tüm oyunları gördüğünü de kaydeden Erdoğan, "Millet herkesi hak ettiği konuma oturtuyor. Biz Türkiye için çalışmaya, üretmeye devam edeceğiz. TBMM'de 2021 bütçemiz kabul edildi. Cumhur İttifakı olarak sergilediğimiz güçlü dayanışmayla ülkemiz ve millete hizmet vasıtası olarak gördüğümüz bütçe sürecinin sağlıklı yürümesini sağladık. Attığımız bu adımlar şunu adı millet olan aslında zillet durumuna düşmüş, PKK ile iç içe olanlara da sesleniyorum. 2023 Cumhur İttifakı'nın yeni bir zafer yılı olacaktır. Milletimize verdiğimiz tüm sözleri tutarak 2023'e alnımızın akıyla ulaşacağız" ifadelerini kullandı.