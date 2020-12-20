Adana CHP'li Ceyhan Belediyesi'nde rüşvet aldıkları öne sürülen, mazbatası mart ayında iptal edilerek görevinden uzaklaştırılan eski başkan Kadir Aydar'ın da aralarında olduğu 21 kişi gözaltına alındı.
Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Ekipler, adresinde bulunamayan 2 zanlıyı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor. Yüksek Seçim Kurulu, mart ayında adli sicil kaydındaki cezası nedeniyle Aydar'ın mazbatasının iptaline karar vermişti. Aydar'ın 2 ayrı suçtan kesinleşmiş 20 ay hapis cezası bulunması nedeniyle seçilme yeterliliğini taşımadığına hükmedilmişti.
Ceyhan Belediyesi’ne rüşvet operasyonu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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