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Haberler Gündem 56 saatlik kısıtlama sona erdi

kısıtlama sona erdi

tedbirleri kapsamında, genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sabah 05.00 itibarıyla sona erdi.

56 saatlik kısıtlama sona erdi

21.12.2020, 08:28

Koronavirüs vakalarındaki artış nedeniyle İçişleri Bakanlığı tarafından uygulamaya konulan sokağa çıkma kısıtlaması tüm yurtta sürüyor.

Türkiye genelinde hafta sonu 56 saatlik kesintisiz uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının üçüncüsü bu hafta gerçekleşti.

İki gün boyunca 81 ildeki meydanlar, cadde ve sokaklar sessizliğe büründü.

Bu kapsamda, 18 Aralık Cuma saat 21.00'de başlayan ve hafta sonu kesintisiz uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması saat 05.00 itibarıyla sona erdi.

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