Avrupa İlaç Ajansı'ndan Pfizer-Biontech corona virüs aşısına şartlı onay

Avrupa İlaç Ajansı (EMA), Pfizer - Biontech'in corona virüs aşısına şartlı onay verdiğini açıkladı.

Avrupa ilaç düzenleme kurulu (EMA), ABD'li Pfizer ile Alman BioNTech tarafından geliştirilen Covid-19 aşısının Avrupa'da kullanımını onayladı.



Almanya, Avusturya ve İtalya da dahil olmak üzere Avrupa Birliği ülkeleri, 27 Aralık'tan itibaren aşılara başlamayı planladıklarını açıklamışlardı.