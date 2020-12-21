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Haberler Gündem Avrupa İlaç Ajansı'ndan Pfizer-Biontech corona virüs aşısına şartlı onay

'ndan Pfizer-Biontech corona virüs aşısına şartlı onay

(), Pfizer - Biontech'in corona virüs aşısına şartlı onay verdiğini açıkladı.

Avrupa İlaç Ajansı'ndan Pfizer-Biontech corona virüs aşısına şartlı onay

21.12.2020, 17:21

Avrupa ilaç düzenleme kurulu (EMA), ABD'li Pfizer ile Alman BioNTech tarafından geliştirilen Covid-19 aşısının Avrupa'da kullanımını onayladı.

Almanya, Avusturya ve İtalya da dahil olmak üzere Avrupa Birliği ülkeleri, 27 Aralık'tan itibaren aşılara başlamayı planladıklarını açıklamışlardı.
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