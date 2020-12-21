Avrupa ilaç düzenleme kurulu (EMA), ABD'li Pfizer ile Alman BioNTech tarafından geliştirilen Covid-19 aşısının Avrupa'da kullanımını onayladı.
Almanya, Avusturya ve İtalya da dahil olmak üzere Avrupa Birliği ülkeleri, 27 Aralık'tan itibaren aşılara başlamayı planladıklarını açıklamışlardı.
Almanya, Avusturya ve İtalya da dahil olmak üzere Avrupa Birliği ülkeleri, 27 Aralık'tan itibaren aşılara başlamayı planladıklarını açıklamışlardı.
Avrupa İlaç Ajansı'ndan Pfizer-Biontech corona virüs aşısına şartlı onay haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.