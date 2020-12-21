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Haberler Gündem Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri'nden "Kaplan Pençesi"

Kara, Deniz ve 'nden ""

Kara, Deniz ve unsurlarının katılımıyla, Aksaz bölgesi ile 'in uluslararası suları ve hava sahasında yarın " 2020/2 Tatbikatı" yapılacak.

Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri'nden Kaplan Pençesi

21.12.2020, 17:23

Tatbikat, Hava Savunma Komutanlığı'nın kontrol ve yönetiminde, Muharip Hava Kuvvet Komutanlığı ve Birleşik Hava Harekat Merkezi Komutanlığı'nın sevk ve idaresinde gerçekleşecek.

YENİ TAKTİK VE YÖNTEMLER SAHADA SERGİLENECEK

Tatbikatın ayrıntılarını Milli Savunma Bakanlığı Twitter hesabından paylaştı. Tatbikatla TSK'nın muhtemel bir müşterek harekatta hava sahası kontrol usul ve yöntemleri ile koordinasyon usullerinin uygulanması, yeni taktik, teknik ve yöntemlerin sahada değerlendirilmesi amaçlanıyor.

Tatbikata Hava Kuvvetleri Komutanlığından muharip ve destek uçakları, hava savunma unsurları ile komuta kontrol merkezleri, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndan genel maksat helikopteri ile hava savunma unsurları, Deniz Kuvvetleri Komutanlığından gemiler, uçak ve İHA'lar ile hava savunma unsurları katılacak.

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