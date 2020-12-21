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MSB duyurdu: Sevk işlemleri ertelendi!

, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı emrine 23-25 Kasım 2020 tarihleri arasında sevk edilmesi planlanan yükümlülerin sevk işlemlerinin 26-28 Ocak 2021 tarihleri arasında icra edileceğini duyurdu.

MSB duyurdu: Sevk işlemleri ertelendi!

21.12.2020, 13:42 Güncelleme Tarihi: 21.12.2020,14:04

Milli Savunma Bakanlığı askerlik sevkleriyle ilgili yeni bir açıklama yayımladı.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Pandemi ile mücadele tedbirleri kapsamında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı emrine 23-25 Kasım 2020 tarihleri arasında sevk edilmesi planlanan yükümlülerin sevk işlemleri 22-24 Aralık 2020 tarihleri arasında, 22-24 Aralık tarihleri arasında sevk edilmesi planlanan yükümlülerin sevk işlemleri 26-28 Ocak 2021 tarihleri arasında icra edilecektir." cümlelerine yer verildi.

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