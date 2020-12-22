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toplandı! Masada ekonomi var

Son dakika haberine göre (), Başkan başkanlığında toplandı. Parti genel merkezindeki basına kapalı toplantı, saat 15.55'te başladı.Toplantıda koronavirüs, iç ve dış meseleler ve ekonomi gündemi konuşulacak.

AK Parti MYK toplandı! Masada ekonomi var

22.12.2020, 16:28

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Parti genel merkezindeki basına kapalı toplantı, saat 15.55'te başladı.

KRİTİK KONULAR MASADA
Kritik toplantıda koronavirüsle mücadele başta olmak üzere ülke gündemini ilgilendiren iç ve dış meseleler ile ekonomiye ilişkin önemli başlıklar masaya yatırılacak.

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