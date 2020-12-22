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Haberler Gündem Faz-2 çalışmaları devam eden yerli aşı, 25 Aralık'tan sonra gönüllülere uygulanacak

Faz-2 çalışmaları devam eden yerli aşı, 25 Aralık'tan sonra gönüllülere uygulanacak

'nde corona virüs salgınına karşı geliştirilen yerli aşıda Faz-2 çalışmaları devam ediyor. Aşının 25 Aralık'tan sonra gönüllülere uygulanmaya başlanacağı öğrenildi.

Faz-2 çalışmaları devam eden yerli aşı, 25 Aralık'tan sonra gönüllülere uygulanacak

22.12.2020, 15:42

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) bünyesindeki Aşı Araştırma ve Geliştirme Merkezi (ERAGEM) ile İyi Klinik Uygulama ve Araştırma Merkezi (İKUM) tarafından yeni tip corona virüse (Covid-19) karşı geliştirilen yerli aşısının Faz-1 çalışması 44 gönüllü üzerinde yapıldı ve 14 Aralık itibarıyla tamamlandı.

Faz-1 çalışmalarında aşı uygulanan 44 gönüllüde herhangi bir yan etkiye rastlanmadığı bildirildi.

200 KİŞİNİN AŞILANMASI PLANLANIYOR

Faz-2 çalışmaları ise 16 Aralık itibariyle başladı. Aşıyla ilgili çalışmalar tüm hızıyla devam ederken, çok sayıda başvurunun yapıldığı merkezde şu an için 200 kişinin aşılanmasının planlandığı bildirildi.

GÖNÜLLÜLERE AŞI 25 ARALIK'TAN SONRA BAŞLAYACAK

Gönüllülere yapılacak aşılamanın ise 25 Aralık'tan sonra başlayacağı öğrenildi. Aşı yapılan gönüllülerin ise hastanede yatırılmayacağı, aşı yapıldıktan sonra evlerine gidebileceği kaydedildi.

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