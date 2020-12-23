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Başkan Erdoğan, Büyükelçisini kabul etti

Başkan , 'ın Ankara Büyükelçisi Amir Mohammad Ramin'i ve 'in Ankara Büyükelçisi Jaime Van Zeller Leitao'yu kabul etti.

Başkan Erdoğan, Portekiz Büyükelçisini kabul etti

23.12.2020, 17:02

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleyen kabulde Portekiz Büyükelçisi Jaime Van Zeller Leitao ve Afganistan'ın Ankara Büyükelçisi Amir Mohammad Ramin, Başkan Erdoğan'a güven mektubu sundu. Büyükelçilerin beraberindeki bazı elçilik mensuplarını Erdoğan'a takdimi ve fotoğraf çekiminin ardından tören sona erdi.



KABULLER SÜRECEK
Erdoğan, daha sonra Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde güven mektubu sunacak Slovakya Büyükelçisi Jan Psenica, Kore Cumhuriyeti Büyükelçisi Lee Won Ik ile El Salvador Büyükelçisi Augustin Vasquez Gomez'i ayrı ayrı kabul edecek.

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