Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı yarına ertelendi

Bu akşam yapılması planlanan corona Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ertelendi.



Toplantı 24 Aralık Perşembe günü saat 17:00'de gerçekleştirilecek.

Toplantının ardından saat 19:00'da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca basın açıklaması yapacak.



22 ARALIK TABLOSU

Sağlık Bakanlığı tarafından 22 Aralık korona tablosu paylaşıldı. Tabloya göre corona virüsü test sayısı 192 bin 316, vaka sayısı 19 bin 256 ve hasta sayısı 3 bin 309'dur. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada, aile içi bulaşmaya dikkat çekerek, "Bugün tespit edilen 3.309 yeni hastamız var. Ağır hasta sayısı ve aktif vaka sayısı düşmeye devam ediyor. Vakaların azaldığı bu dönemde aile içi bulaşmalar artış gösteriyor. Her yerde tedbirlere uymalıyız. Birlikte mücadele güçlü netice verecek" dedi.



Ev içi bulaşma oranlarına dikkat çeken Bakan Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Kısıtlamalar ve tedbirlere uyum sayesinde vaka sayılarımız düşüyor.



Buna rağmen virüsün bulaşma yolları değişmeye başladı. Ev içi bulaşma oranları %85'e kadar yükseldi. Tedbir, tehdit neredeyse oraya odaklanmalı. Ev içi bulaşmalara karşı tedbirli olalım." dedi.