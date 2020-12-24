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Başkan Erdoğan'dan Gonzalez için taziye mesajı

Başkan , Ruben Tierrablanca Gonzalez'in vefatı dolayısıyla taziye mesajı yayımladı.

Başkan Erdoğan'dan İstanbul Latin Katolik Cemaati Ruhani Reisi Gonzalez için taziye mesajı

24.12.2020, 14:40

Başkan Erdoğan'ın mesajında, "Koronavirüs tedavisi nedeniyle bir süredir yoğun bakımda bulunan İstanbul Latin Katolik Cemaati Ruhani Reisi Ruben Tierrablanca Gonzalez'in vefatından büyük üzüntü duydum. Başta kıymetli ailesi olmak üzere sevenleri ve yakınları ile Latin Katolik Cemaati'ne başsağlığı diliyorum." ifadeleri yer aldı.

DHA

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