  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Gündem Çin aşısını taşıyan uçak Türkiye'ye geldi

aşısını taşıyan uçak 'ye geldi

'nin 'den sipariş ettiği Sinovac adlı koronavirüs aşısı Türkiye'ye geldi. Aşıları taşıyan uçak 'na indi

Çin aşısını taşıyan uçak Türkiye'ye geldi

24.12.2020, 09:54

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını binlerce ölüme sebep olurken, aşı çalışmaları için harekete geçildi.

Birçok ülkede tamamlanan çalışmaların ardından satışlar da başladı.

Türkiye ise aşı konusunda Çin'le anlaşma yaptı.

AŞI TÜRKİYE'DE

Çin tarafından geliştirilen Sinovac koronavirüs aşısından 50 milyon doz sipariş edilirken, merakla beklenen aşı sonunda Türkiye'ye geldi.

Sinovac koronavirüs aşısını taşıyan uçak, bu sabah saatlerinde İstanbul Havalimanı'na indi.

İNCELEMEYE ALINACAK

Yapılacak incelemelerin ardından, sağlık çalışanları başta olmak üzere aşılama işleminin başlaması bekleniyor.

BAKAN KOCA BASIN TOPLANTISI DÜZENLEYECEK

Aşılama sürecine ilişkin detayların ise Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından saat 19.00'da açıklanması bekleniyor.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Çin aşısını taşıyan uçak Türkiye'ye geldi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.