Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını binlerce ölüme sebep olurken, aşı çalışmaları için harekete geçildi.
Birçok ülkede tamamlanan çalışmaların ardından satışlar da başladı.
Türkiye ise aşı konusunda Çin'le anlaşma yaptı.
AŞI TÜRKİYE'DE
Çin tarafından geliştirilen Sinovac koronavirüs aşısından 50 milyon doz sipariş edilirken, merakla beklenen aşı sonunda Türkiye'ye geldi.
Sinovac koronavirüs aşısını taşıyan uçak, bu sabah saatlerinde İstanbul Havalimanı'na indi.
İNCELEMEYE ALINACAK
Yapılacak incelemelerin ardından, sağlık çalışanları başta olmak üzere aşılama işleminin başlaması bekleniyor.
BAKAN KOCA BASIN TOPLANTISI DÜZENLEYECEK
Aşılama sürecine ilişkin detayların ise Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından saat 19.00'da açıklanması bekleniyor.
Çin aşısını taşıyan uçak Türkiye'ye geldi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.