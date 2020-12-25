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Haberler Gündem İngiltere'den Türkiye'ye özel izinli uçuşlar başladı

'den 'ye özel izinli uçuşlar başladı

Türk vatandaşları ve 'de ikamet izni bulunan yabancılar için 'den Türkiye'ye özel izinli uçuşlar başladı.

İngiltere'den Türkiye'ye özel izinli uçuşlar başladı

25.12.2020, 08:30

Türkiye'nin Londra Büyükelçiliğinden yapılan açıklamaya göre, uçuşlardan sadece Türk vatandaşları ve Türkiye'de ikamet izni bulunan yabancılar yararlanabilecek.

Türkiye'ye varışlarında yeni tip koronavirüs (COVID-19) testi yapılacak yolcular, 7 gün boyunca karantinaya girecek.

Özel izinli uçuşların biletleri, ilgili havayolu firmalarından doğrudan satın alınabilecek.

Türkiye, İngiltere'de COVID-19'un daha hızlı yayılan bir türünün ortaya çıkmasının ardından bu ülkeyle olan seyahatlere kısıtlama getirmişti.

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