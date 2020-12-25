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Haberler Gündem MEB'den flaş karar! Yüz yüze sınavlar ertelendi

'den flaş karar! Yüz yüze sınavlar ertelendi

Okullarda yüz yüze sınavlar ertelendi. Karne notu için sınavlar sömestr tatili sonrasına bırakıldı. Bakan Selçuk, "İlk-ortaokul öğrencilerinin karne notu ders etkinliği katılım puanı üzerinden olacak. Lise öğrencilerimizin birinci dönem notlarını ise ikinci dönem yapacağımız yüz yüze sınavlarla belirleyeceğiz" dedi.

MEB'den flaş karar! Yüz yüze sınavlar ertelendi

25.12.2020, 10:08 Güncelleme Tarihi: 25.12.2020, 10:30

Okulda yüz yüze sınav yapılmamış öğrenciler için sadece performans ödevleri geçerli olacak ve not ortalamaları belirlenecek. Öğrencilere karne dağıtımı yapılmayacak.

Yüz yüze sınavların yapılacağı net tarih ise Sağlık Bakanlığı'nın açıklamalarına göre bir tarih belirlemesi yapılacak.

BAKAN SELÇUK'TAN AÇIKLAMA

Konuyla ilgili sosyal medyadan bir açıklama yapan Milli eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Bu yıl, olağanüstü bir süreçten geçiyoruz. Süreç hızlı değişiyor; kararlar uzun değerlendirmeler doğrultusunda alınıyor" dedi.

Bakan Selçuk, "İlk-ortaokul öğrencilerinin karne notu ders etkinliği katılım puanı üzerinden olacak. Lise öğrencilerimizin birinci dönem notlarını ise ikinci dönem yapacağımız yüz yüze sınavlarla belirleyeceğiz" dedi.

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