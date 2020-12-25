Son dakika: Sağlık Bakanı Koca: BIONTECH aşısıyla ilgili anlaşma yapıldı

Sağlık Bakanı Koca, Alma aşısı olan BIONTECH aşısıyla ilgili anlaşmanın yapıldığın bildirdi. Koca, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "BIONTECH aşısı ile ilgili anlaşmanın imzalanmak üzere olduğunu dün sizlerle paylaşmıştım. Bu gece 04.30 itibariyle anlaşma imzalandı. Yapılan anlaşmaya göre bu yıl için ayrılan, depolarda hazır beklediğini PROF. DR. UĞUR ŞAHİN hocamızın açıkladığı doz miktarı 550.000 dozdur.

TOPLAM 30 MİLYON DOZ AŞI GELECEK

Bu miktarın Türkiye'ye yıl sonuna kadar ya da ocak ayı başında gelmesi beklenmektedir. Bununla birlikte MART ayı sonuna kadar 4.5 MİLYON doz aşı ülkemize teslim edilecektir. Anlaşmamıza göre tarafların mutabakatı ile 30 MİLYON doza kadar aynı şartlarda aşı temin edilebilecektir.

Gecikmenin nedeni üreticinin aşının üretiminden kaynaklanabilecek sorunlarla ilgili SORUMLULUK KABUL ETMEK İSTEMEMESİYDİ. Bu konuda üreticinin sorumluluğunun sözleşmenin mali büyüklüğü ile sınırlı tutulmasında anlaşıldı. Bu aşıyı kullanmak için vatandaşlarımızdan ONAY ALINACAK.

Bu anlaşmanın hayata geçmesinde engellerin ortadan kalkmasında PROF. DR. UĞUR ŞAHİN hocamızın büyük emekleri vardır. Türkiye için yaptığı ayrıcalık unutulmayacaktır. Kendisine milletimiz adına bir kez daha teşekkür ederim." dedi.