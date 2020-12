Başkan Erdoğan: '2021 reform yılı olacak'

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Gölbaşı Şehir Geçişi Açılışı Töreni'ne canlı bağlantı ile katıldı. Burada yaptığı konuşmada projenin öneminde dikkat çeken ve detayları paylaşan Erdoğan, yatırımları eleştiren muhalefete de sert çıktı. Erdoğan, özetle şunları söyledi:



AYNEN DEVAM EDECEĞİZ

Bu proje ile Ankara'ya yeni bir nefes borusu daha açıyoruz. Çevresi gecekondularla kuşatılmış Ankara'ya gerçek bir başkent görünümü kazandırmak için çok çalıştık. Geçmiş AK Partili belediye başkanlarımızın gayreti ile buraya geldik. Belediye başkanlığında farklı bir noktada olsak da merkezi yönetim olarak aynen devam edeceğiz.



İPLİKLERİ PAZARA ÇIKACAK

Bu projelere karşı nasıl direnişler sergilendiğini daha dün gibi hatırlıyoruz. Halkçılık adına halk düşmanlığı, vandallık peşinde koşanlara rağmen Ankara'yı da geliştirdik. Ne kadar bağırırlarsa bağırsınlar, bu kokuşmuşluğun milletimizden kaçırılmasına müsaade etmeyeceğiz. Mücadeleyi zafere ulaştırana kadar durmayacağız. Geçmişlerinde ülkenin hayrına yaptıkları hiçbir başarıları olmayanları milletimiz gayet iyi tanıyor. Kendi içlerinde taciz, tecavüz ve hırsızlıkları görmezden gelenlerin ipliklerini pazara çıkarmakta kararlıyız. Biz Türkiye'yi eğitimden sağlığa, ulaşımdan enerjiye projelerle donatırken birileri çıkıp "Bunca yatırıma ne gerek var" diyordu. İstanbul'daki yeni havalimanımızı inşa ederken kuş göç güzergahına ilişkin yalanlarla ortalığı bulandırmaya başlıyorlardı. Açıp şimdi kuşların göç haritasına bakınca yeniyi değil eski havalimanı güzergahını görürsünüz. YSS inşaatını engellemek için atmadıkları takla kalmamıştı. Bir mahkeme kararını yanlış yorumlayıp "Bu proje 4 kuleden ibaret" diyenlerin zil takıp oynadığını unutmadık.





HEDEFE ULAŞACAĞIZ

Yolların, tünellerin, viyadüklerin ne işe yaradığını öğrenmek isteyenler gitsinler kamyonculara sorsunlar. Hastanelerin ne işe yaradığını gitsinler oradaki hasta yakınlarına, sağlık çalışanlarına sorsunlar. Karadeniz'deki doğalgaza sevinemeyecek kadar bir sefil zihniyetten söz ediyoruz. Ülkemizin büyüklüğünden insanımızın azminden habersiz bu anlayışa rağmen Türkiye 2023 hedefine ulaşacak. Geçtiğimiz 18 yılda ülkemize kazandırdığımız eserlerin ve hizmetlerin anlamını salgın döneminde gördük. Türkiye bu tarihi dönüşüme altyapı bakımından gelişmiş, siyasi olarak güçlü, ekonomi olarak hazırlıklı olduğu bir dönemde yakalanmıştır.



ARTIK OK YAYDAN ÇIKMIŞTIR

Milletimizle her engeli aştık. Her zorluğun üstesinden geldik, her sınamadan alnımızın akıyla çıktık. Ok yaydan çıkmıştır, hedefe doğru ilerlemektedir. Biz tüm hesaplarımızı, yatırımlarımızı, projelerimizi buna göre yapıyoruz. Türkiye yeni küresel mimariden hak ettiği payı alacaktır. Dünyada yaşanan her gelişme Türkiye'nin gücünü teyit etmektedir. Ne Avrupa ve ABD ile ne Rusya ve Çin ile ne de bölgedeki ülkelerle çözülemeyecek bir sorunumuz bulunuyor. Biz herkes ile egemenlik haklarımıza saygı duymaları durumunda görüşmeye hazırız. Bundan sonra inşallah işlerimiz daha kolay olacak.



'LİTYUM İHTİYACINI BURADAN KARŞILAYACAĞIZ'

Başkan Erdoğan dün ETİ Maden Lityum Üretim Tesisi Açılış Töreni'ne de videokonferans ile katıldı. Buradaki konuşmasında yerli otomobilin pili ile ilgili bir müjde veren Erdoğan, şunları söyledi: "Bu sene enerji alanında müjdelerle dolu bereketli bir yıl yaşadık. Her arayan bulamaz ama bulanlar arayanlardır. Bunun için önce dünyanın en önemli sondaj ve sismik araştırma filolarından birini ülkemize kazandırdık. Karadeniz'deki Tuna-1 kuyusunda keşfettiğimiz rezerv ülkemiz için kırılma noktası oldu. Vatandaşımıza daha uyguna doğalgaz sunmanın yanında döviz tasarrufu ile cari açıkta da önemli bir avantaj elde edeceğiz. Ülkemizin en stratejik yeraltı kaynaklarından olan bor madenine özel önem veriyoruz. Ülkemizde bor yatakları belli oranda lityum içeriyor. ETİ Maden 3 yıldır yürüttüğü AR-GE ile sıvı atığın içindeki lityumu geri kazanma noktasında yeni bir teknoloji geliştirdi ve lityum karbonat gerçekleştirildi. Lityum ihtiyacımızın yarıdan fazlasını karşılamış olacağız. Yüksek teknoloji ürünlerindeki yerlilik oranının da artmasını sağlayacaktır. TOGG otomobilinin pillerinde kullanılacak lityumu da burada üretmeyi hedefliyoruz."