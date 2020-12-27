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Başkan Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı mesajı

Başkan , şehit 'in ailesine başsağlığı dileklerini iletti.

Başkan Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı mesajı

27.12.2020, 13:49

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, şehit Uzman Çavuş Mehmet Özbent'in ailesine başsağlığı dileklerini iletti.

Edinilen bilgiye göre Erdoğan, Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde çığ düşmesi sonucu şehit olan Özbent'in ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.

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