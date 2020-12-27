Başkan Recep Tayyip Erdoğan, şehit Uzman Çavuş Mehmet Özbent'in ailesine başsağlığı dileklerini iletti.
Edinilen bilgiye göre Erdoğan, Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde çığ düşmesi sonucu şehit olan Özbent'in ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, şehit Uzman Çavuş Mehmet Özbent'in ailesine başsağlığı dileklerini iletti.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, şehit Uzman Çavuş Mehmet Özbent'in ailesine başsağlığı dileklerini iletti.
Edinilen bilgiye göre Erdoğan, Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde çığ düşmesi sonucu şehit olan Özbent'in ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.
Başkan Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı mesajı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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