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Haberler Gündem TBMM Genel Kurulu’nda yumruklu kavga çıktı

Genel Kurulu’nda çıktı

TBMM Genel Kurulu’nda yumruklu kavga çıktı

27.12.2020

TBMM Genel Kurulu'nda "Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine İlişkin Kanun Teklifi"nin görüşmeleri sırasında gergin anlar yaşandı. CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'un Başkan Erdoğan'a yönelik sözleri AK Parti saflarından tepki çekti. Özkoç'un sözleri sonrası iki parti arasında başlayan söz dalaşı önce arbedeye sonra da yumruklu kavgaya dönüştü. Dakikalarca süren arbedede korona virüs önlemleri, maske ve mesafe de unutuldu. İki parti vekilleri arasında yumruklaşmaya kadar giden olayları araya giren milletvekilleri engellemeye çalıştı. Kavganın ardından Meclis Başkanı Süreyya Sadi Bilgiç, oturuma ara vermek zorunda kaldı.

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