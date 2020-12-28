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Bakan Çavuşoğlu yarın 'ya gidiyor

Mevlüt Çavuşoğlu, - Ortak Stratejik Planlama Grubu'nun 8. Toplantısı'na katılmak için yarın Rusya'ya gidecek.

Bakan Çavuşoğlu yarın Rusya'ya gidiyor

28.12.2020, 14:31

Soçi'de gerçekleşecek Türkiye-Rusya Ortak Stratejik Planlama Grubu'nun toplantısına Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve Rus mevkidaşı Sergey Lavrov başkanlık edecek.

Ortak Stratejik Planlama Grubu toplantısında, iki ülke ilişkilerinin yanı sıra bölgesel ve uluslararası gelişmelere ilişkin kapsamlı görüş alışverişinde bulunulacak.

Toplantı sonunda, Türkiye Cumhuriyeti ile Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanlıkları Arasında 2021-2022 İstişare Planı imzalanacak.

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