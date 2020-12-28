Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan din görevlilerine online eğitim mesajı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın din görevlilerine video mesajla seslendi. Erbaş, mesajında, "Özellikle çocuklar, gençler, aileler başta olmak üzere toplumun tüm kesimlerinin bizlere her açıdan ihtiyacı olduğu bu salgın hastalık günlerinde sosyal medyayı ve dijital ortamları da düzenli kullanarak bıkmadan, usanmadan vaaz, irşad ve eğitim faaliyetlerimize devam edelim" dedi.

"HAZRETİ PEYGAMBER'İN VARİSLERİSİNİZ" HATIRLATMASI&NBSP;

Erbaş, din görevlilerinin de üstlendikleri hayra çağırma, iyiliği emretme, kötülükten menetme sorumluluklarıyla Hazreti Peygamber'in varisleri olduklarını söyledi ve şu ifadeleri kullandı:

"Peygamberimiz insanlara dini mübini İslam'ı anlatmak, öğretmek ve kurtuluşa ulaşmalarına vesile olmak için gece gündüz demeden nasıl koştu ise biz de onun varisleri olarak koşalım."

Erbaş mesajını bitirirken salgın hastalığa yakalanan din görevlilerine acil şifa, vefat edenlere ise Allah'tan rahmet diledi.